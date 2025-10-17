Diplomácia

A Putyin-Trump csúcstalálkozó miatt az EU vezetői fontolóra veszik a légtér-tilalom feloldását

Az EU tisztviselői pénteken kijelentették, hogy egy vagy több európai vezetőnek különleges felmentést kell adnia Vlagyimir Putyinnak, hogy átrepülhessen a légterükön, ha részt kíván venni a Donald Trumppal tervezett budapesti csúcstalálkozón. 2025.10.17 12:35 ma.hu

Az Egyesült Államok elnöke és az orosz államfő Budapesten találkozhat, hogy a több mint három éve tartó ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Az esemény azonban nemcsak politikai, hanem jogi és diplomáciai kihívások elé is állítja az Európai Uniót: miként juthat el Vlagyimir Putyin az EU légterén keresztül a magyar fővárosba?



Az elmúlt napokban diplomáciai hullámokat vert Donald Trump amerikai elnök bejelentése, miszerint közvetlen tárgyalásokat kezdene Vlagyimir Putyinnal a háború lezárásáról. A tervezett csúcstalálkozó helyszíne Budapest lenne – egy olyan város, ahol Orbán Viktor miniszterelnök hosszú ideje baráti viszonyt ápol mindkét vezetővel. A találkozó azonban egyelőre több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol: a legégetőbb talán az, hogyan tudna az orosz elnök egyáltalán eljutni Magyarországra az Európai Unió által elrendelt repülési tilalom közepette.



Az EU 2022-ben bevezetett szankciós rendszere értelmében az orosz repülőgépek számára tilos az uniós légtér használata. A szabályozás ugyanakkor bizonyos kivételeket is engedélyez: a tagállamok egyénileg dönthetnek úgy, hogy humanitárius vagy más, a rendelet céljaival „összhangban lévő” okokból engedélyt adnak egy adott orosz repülésre. Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője pénteken megerősítette, hogy az ilyen derogációk megadásáról nem Brüsszel, hanem a nemzeti hatóságok határozhatnak.

Ez azt jelenti, hogy Putyin budapesti útja csak akkor valósulhat meg, ha legalább egy vagy több európai ország külön engedélyt ad neki a légtérhasználatra. Ellenkező esetben az orosz elnöknek vagy meg kellene kerülnie az EU területét egy bonyolult balkáni útvonalon, vagy – ami gyakorlatilag kizárt – az ukrán légtér felett kellene átrepülnie. Egy magas rangú uniós diplomata ironikusan úgy fogalmazott: „Nem irigylem azt, aki most Putyin útvonalát tervezi.”



A lehetséges csúcstalálkozót további jogi bonyodalmak is árnyékolják. Putyin ellen továbbra is érvényben van a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által kiadott elfogatóparancs, amelynek értelmében minden aláíró állam – köztük Magyarország is – köteles lenne letartóztatni őt, ha belép az ország területére. Bár a magyar kormány hivatalosan tagja az ICC-nek, kevés kétség fér ahhoz, hogy Budapest nem készül a parancs végrehajtására.



Péter Szijjártó külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján világossá tette, hogy Magyarország „biztosítani fogja” Putyin biztonságos érkezését, tárgyalásait és távozását. A kijelentés egyértelmű üzenet a nemzetközi közösségnek: Budapest mindenekelőtt a diplomáciai közvetítő szerepét kívánja erősíteni, még ha ezzel szembe is megy az uniós jog és a nemzetközi elvárások szellemével.



A csúcstalálkozó időpontját egyelőre nem tűzték ki, és a Kreml sem adott hivatalos jelzést Putyin részvételi szándékáról. Ugyanakkor a puszta lehetőség, hogy az orosz és az amerikai elnök Orbán Viktor vendégeként tárgyaljon Budapesten, máris komoly próbatételt jelent az Európai Unió egységének és szankciós politikájának. Ha a találkozó valóban megvalósul, az nemcsak a háború diplomáciai fordulópontja lehet, hanem az EU belső kohéziójának egyik legélesebb tesztje is.