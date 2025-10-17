Háború

Budapest kész a béketárgyalások fogadására

A magyar főváros lehet a helyszíne annak a történelmi jelentőségű találkozónak, ahol Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárásáról tárgyalhat. Orbán Viktor szerint ez a hír a világ békeszerető emberei számára reményt jelent, miközben szakértők óvatosságra intenek a diplomáciai látványtól.



Budapest a nemzetközi diplomácia középpontjába kerülhet, miután Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentették: a magyar fővárosban terveznek találkozni, hogy megvitassák az ukrajnai háború befejezésének lehetőségeit. A hírre Orbán Viktor magyar miniszterelnök azonnal reagált, hangsúlyozva, hogy Magyarország készen áll a csúcstalálkozó megszervezésére.



„A tervezett találkozó az amerikai és orosz elnök között nagyszerű hír a világ békeszerető emberei számára. Készen állunk!” – írta Orbán az X-en (korábbi Twitteren). A miniszterelnök régóta hirdeti, hogy Magyarország a párbeszéd és a béke oldalán áll, és többször is felajánlotta hazánkat mint lehetséges helyszínt a konfliktus diplomáciai rendezésére.



A találkozó ötlete egy több mint kétórás telefonbeszélgetés után született, amelyet Trump és Putyin folytatott egymással csütörtökön. Az amerikai elnök „nagyon eredményesnek” nevezte a megbeszélést, és azt mondta, „jelentős előrelépés történt”. Az orosz fél megerősítette a szándékot: Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója az Interfaxnak nyilatkozva kijelentette, hogy Putyin azonnal támogatta a budapesti helyszínt, amelyet elsőként Trump vetett fel.

A két vezető találkozója előtt jövő héten amerikai és orosz diplomáciai képviselők, köztük Marco Rubio amerikai külügyminiszter, egyeztetnek egy még meg nem határozott helyszínen. A budapesti csúcs tehát a tárgyalások sorozatának része lehet, amelynek célja a konfliktus deeszkalálása és egy esetleges békefolyamat elindítása.



A bejelentés különös időzítéssel érkezett, hiszen Trump pénteken a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, aki újabb amerikai fegyverszállítmányokat, köztük Tomahawk robotrepülőgépeket szeretne kicsikarni Washingtonból. Az amerikai kormány azonban azt jelezte: csak akkor hagyhatják jóvá a kérelmet, ha az európai szövetségesek átvállalják a költségek egy részét.



Szakértők szerint a budapesti csúcstalálkozó lehetősége elsősorban politikai szimbolikával bír. Ian Garner, a varsói Pilecki Intézet Oroszország-szakértője úgy véli, Trump békekezdeményezése inkább látványos gesztus, mintsem valódi diplomáciai áttörés. Garner emlékeztetett: a nyáron Alaszka adott otthont egy hasonló Trump–Putyin-megbeszélésnek, amely nagy visszhangot keltett, de érdemi eredményt nem hozott.



„Ott tartunk, ahol nyáron: Trump béketörekvései elsősorban a politikai látványról szólnak. Semmi jel nem utal arra, hogy levonta volna a tanulságokat az alaszkai találkozóból, amely valójában nem változtatta meg Oroszország viselkedését” – fogalmazott Garner. Hozzátette, hogy az amerikai elnök láthatóan figyelmen kívül hagyja az európai szövetségesek szerepét a folyamatban, ami megkérdőjelezi a tárgyalások hosszú távú sikerét.



A budapesti helyszínválasztás ugyanakkor nem véletlen. Magyarország az elmúlt években következetesen a béketárgyalások és a diplomáciai párbeszéd mellett érvelt, szemben az Európai Unió többségével, amely a fegyverszállítások folytatását támogatja. Orbán Viktor a béke „hangjaként” pozicionálja országát, és ezzel gyakran közvetítői szerepbe helyezi Magyarországot a Nyugat és Oroszország között.



A világ szeme így újra Budapestre szegeződhet, ha valóban sor kerül a Trump–Putyin-találkozóra. A diplomáciai esemény kétségkívül történelmi jelentőségű lenne – ugyanakkor a kérdés továbbra is nyitott, hogy valódi előrelépést hozhat-e a háború befejezésében, vagy csupán egy újabb politikai színjátékot lát majd a nemzetközi közvélemény.