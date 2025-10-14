Politika

Dobrev Klára: a DK aláírásgyűjtést indít Magyarország EU- és NATO-tagsága mellett

Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral.

2025.10.14 14:37MTI
A Demokratikus Koalíció (DK) aláírásgyűjtést indít Magyarország EU- és NATO-tagsága mellett - jelentette be keddi, online sajtótájékoztatóján az ellenzéki párt elnöke.

Dobrev Klára úgy fogalmazott: meg akarják mutatni az európai polgároknak, hogy Magyarország "nem egyenlő Orbán Viktorral, (...) az Orbán-kormánnyal és Orbán rendszerével".

A DK aláírásgyűjtő ívein az a mondat szerepel majd, hogy: "Támogatom, hogy Magyarország az erős Európai Unió tagja legyen, és ennek keretében csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, vezesse be az eurót és legyen része a megerősített európai biztonsági és védelmi együttműködésnek".

Az EP-képviselő indoklásként kijelentette, azért választottak egy bővített mondatot, mert jelenleg már nem elegendő annyi, hogy Magyarország az EU és a NATO tagja akar maradni. Már azt is meg kell mutatni, hogy az ország nem fordult vissza és nem is akar visszafordulni azon az úton, amin a csatlakozáskor elindult és része akar lenni az eurózónának - tette hozzá.

