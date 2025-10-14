Választás

Jogszabálysértés miatt meg kell ismételni Tiszaburán az időközi választást

Jogszabálysértés miatt meg kell ismételni Tiszaburán az október 5-én tartott időközi önkormányzati választást, a rendőrségnek is átadják a bizonyítékokat - a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi választási bizottság (TVB) ezt kimondó határozatát a vármegyei önkormányzat tette közzé kedden a honlapján. A döntés nem jogerős.



A TVB-határozat szerint Fekete Zsigmond polgármesterjelöltnek (Cigány Közösségek Szövetsége - CIKöSZ) a választás után három nappal benyújtott kifogását - az aznap benyújtott további hat kifogással együtt - Tiszabura község helyi választási bizottsága (HVB) elutasította.



Fekete Zsigmond fellebbezett a döntés ellen, beadványához hang-és videófelvételeket csatolt. Fellebbezésének hétfőn adott helyt a vármegyei területi választási bizottság, egyben a HVB határozatát megváltoztatva megállapította, hogy "a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta". Ezért az október 5-ei időközi választás eredményét megállapító határozatokat megsemmisítette, és elrendelte a szavazás megismétlését, amelyet november 2-ára tűzött ki.



A TVB a bizonyítékokat mérlegelve megállapította: az azokban felismerhető jogszabálysértések alkalmasak arra, hogy "a demokráciába és a választási eljárásba vetett bizalmat megingassák", azok módja és mértéke döntően befolyásolhatta a választás eredményét. A testület a bizonyítékokat a rendőri szerveknek megküldi.



A TVB egy csatolt videót értékelve megjegyezte: még a polgármesterjelöltek is úgy vélték, hogy "számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak".



Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete kimondta a feloszlását. Az október 5-ei időközi választáson Vavrik Géza, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület - ORFME jelöltje, aki 2024-ben nyerte el a polgármesteri tisztséget, 596 szavazatot kapott. Fekete Zsigmondra (Cigány Közösségek Szövetsége - CIKöSZ) 517-en voksoltak, Farkas Lászlóra (Fiatal Romák Országos Szövetsége - FIROSZ), aki korábban több éven keresztül volt településvezető, 396-an.



A valasztas.hu oldal adatai szerint a településen a választásra jogosult 1956 emberből 1522-en vettek részt a polgármester-választáson, 13 érvénytelen szavazat volt. A hat képviselői helyért 70 jelölt indul, közülük 52-en függetlenek, a FIROSZ, a CIKöSz és az ORFME külön-külön hat-hat jelöltet indított.