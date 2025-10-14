Fejlesztés

Karácsony Gergely: tizenhat projekt nyerte el a főváros közösségi költségvetésének támogatását

Szavazni szeptember 1. és 30. között lehetett online, valamint papíralapon, és mindenkinek tizenöt voks kiosztására volt lehetősége.

2025.10.14 08:28MTI
A beérkezett mintegy 150 ezer szavazat alapján tizenhat projekt nyerte el a főváros közösségi költségvetésének támogatását - közölte a főpolgármester a Facebook oldalán.

Karácsony Gergely jelezte, az ötödik fővárosi közösségi költségvetési ciklus 720 beküldött ötletéből végül 126 ötlet került szavazólapra. Úgy fogalmazott, a következő években olyan projektek valósulnak meg, mint a zöldítés a Thököly úton, új fasor Zuglóban, biztonságos kerékpáros útvonalak a Kálvin téren vagy járdahosszabbítás a Szerémi úton.

A főpolgármester szerint a közösségi költségvetés maga a demokrácia és lehetőséget ad arra, hogy Budapest "kreatív energiáiból kézzel fogható eredmények szülessenek".

A fővárosi városkommunikációs iroda közleményében azt írta, szavazni szeptember 1. és 30. között lehetett online, valamint papíralapon, és mindenkinek tizenöt voks kiosztására volt lehetősége. Több mint 15 ezren éltek a lehetőséggel, akik közel 150 ezer szavazatot osztottak ki. Az eredményhirdetést péntek este tartották a Városháza Parkban.

A nyertesek között olyan projekteket említenek meg, mint a talajtakaró növények ütetése a Bartók Béla úti fákhoz, az ingyenes sporteszközök bővítése a Margit-szigeten vagy éppen közösségi grillező helyek kialakítása parkokban és közterületeken. Több nagyobb volumenű ötletet is támogattak a szavazók, mint a csapadék megtartására alkalmas esőkertek létrehozását a jelenleg burkolt területek helyén.

A támogatott projektekre a becsült ráfordítás közel egy milliárd forint.

Közölték, eddig a közösségi költségvetés keretében 32 ötlet valósult meg és tucatnyi ötlet áll jelenleg is fejlesztés, kialakítás alatt.

