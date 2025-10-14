Diplomácia
Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető - videó
Az csak is a véletlen, hogy egy egyszerű tolmácsgéppel is meggyűlt a baja.2025.10.14 06:25MTI
Orbán Viktor egy nagyszerű vezető - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezett békekonferencián.
A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videórészletben Donald Trump azt mondja, "itt van Magyarország", majd felteszi a kérdést, hogy "hol van Viktor?" Hozzátette: szeretjük Viktort.
A magyar kormányfőhöz szólva közölte: "fantasztikus vagy. Sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak én számítok igazán" - jegyezte meg az amerikai elnök, akinek meghívására Orbán Viktor hétfőn részt vett a Közel-keleti Békemegállapodás aláírásán Egyiptomban.
Donald Trump a magyar miniszterelnökről szólva úgy folytatta, hogy ő egy nagyszerű vezető. Hozzátette, hogy az előző választáson támogatta "és 28 ponttal nyert. Szóval legközelebb még jobban fogsz szerepelni. A következő választáson remekül fogsz teljesíteni, és ezt nagyon értékeljük. Száz százalékban melletted állunk. Ez Magyarország" - mondta az amerikai elnök.
Orbán Viktor a bejegyzéshez annyit írt: "Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!"
