Beruházás
Több mint 300 millió forintos fejlesztés zárult le Mezőberényben
Lezárult egy csaknem 342 millió forint uniós támogatásból végrehajtott fejlesztés a Békés vármegyei Mezőberényben.2025.10.13 20:55MTI
A csaknem tízezer lakosú város két helyszínén végrehajtott beruházásra a forrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerték el.
A belvárosi helyszínen út-, parkoló- és járdafelújítás valósult meg, továbbá mintegy ezer tő növényt ültettek el bruttó 55,8 millió forintból.
A település határában lévő Hosszú tónál bruttó 219,6 millióból 1,1 kilométeres futópályát alakítottak ki és egy mulcsborítású sétaút is szolgálja a kikapcsolódást. A futóút mentén köztéri padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat helyeztek el. Kialakítottak egy körbekerített játszóteret is készségfejlesztő játékokkal, mászókával, rugós játékokkal, homokozóval. A szabadidőparkba érkezőket ivókút és hat férőhelyes parkoló is várja. Emellett 1400 négyzetméteren fa- és cserjeültetés, 5375 négyzetméteren pedig gyepesítés valósult meg.
Az önkormányzat saját forrásból egy 2500 négyzetméteres kutyás parkot is kialakított, a területet a jövőben szeretnék körbekeríteni, így kutyafuttatóként használni - közölték.
