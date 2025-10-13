Beruházás

Több mint 300 millió forintos fejlesztés zárult le Mezőberényben

A csaknem tízezer lakosú város két helyszínén végrehajtott beruházásra a forrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerték el.



A belvárosi helyszínen út-, parkoló- és járdafelújítás valósult meg, továbbá mintegy ezer tő növényt ültettek el bruttó 55,8 millió forintból.



A település határában lévő Hosszú tónál bruttó 219,6 millióból 1,1 kilométeres futópályát alakítottak ki és egy mulcsborítású sétaút is szolgálja a kikapcsolódást. A futóút mentén köztéri padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat helyeztek el. Kialakítottak egy körbekerített játszóteret is készségfejlesztő játékokkal, mászókával, rugós játékokkal, homokozóval. A szabadidőparkba érkezőket ivókút és hat férőhelyes parkoló is várja. Emellett 1400 négyzetméteren fa- és cserjeültetés, 5375 négyzetméteren pedig gyepesítés valósult meg.



Az önkormányzat saját forrásból egy 2500 négyzetméteres kutyás parkot is kialakított, a területet a jövőben szeretnék körbekeríteni, így kutyafuttatóként használni - közölték.