Vonatbaleset
Telefonon egyeztetett szlovák kollégájával Szijjártó Péter a rozsnyói vonatbaleset kapcsán
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett a tárca közlése szerint szlovák kollégájával, Juraj Blanárral, amelynek során kifejezte Magyarország együttérzését a rozsnyói vonatbaleset kapcsán, és felajánlotta a Magyar Országos Mentőszolgálat segítségét.2025.10.13 16:51MTI
A szlovák hatóságok közlése szerint a jelenlegi információk alapján nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben.
A baleset helyszínén tartózkodik az ügyben eljáró magyar konzul, aki folyamatosan nyomon követi az eseményeket, kapcsolatban van az illetékes szlovák hatóságokkal, és szükség esetén kész minden segítséget megadni a magyar állampolgárok részére.
