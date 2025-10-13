Kultúra

A Sziget Zrt. tulajdonosai Gerendai Károllyal folytatnák a rendezvény működését

A Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.



"Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani. A Sziget szervező csapata őszintén bízik abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne" - közölte Vető Viktória sajtófőnök hétfőn az MTI-vel.



Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a Főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását.



A városvezető azt írta, hogy bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, "de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért".



A Sziget Zrt. közleménye kiemelte: valóban azzal a kéréssel fordultak a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg. "Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa - annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott - úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon".



Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény.



A kommüniké hangsúlyozta: ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget fesztivál története.

"Ezen döntéssel párhuzamosan - a hazai menedzsment javaslatára - a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését" - írták.



A közlemény kiemelte: a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének újbóli megerősítésére.



"Ebben a folyamatban azt reméljük, hogy egyaránt számíthatunk a közönség támogatására, a szakmai partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatunkra, és a Főváros megértő együttműködésére. Hiszünk benne, hogy a Sziget léte nem csak az abban közvetlenül érdekelteknek, hanem az egész ország számára fontos, közös ügy" - áll a dokumentumban.

Előzőleg Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy bízik abban, a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. "Ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre".



Gerendai Károly 2017-ben, 25 év aktív szervezőmunka után adta át a cég vezetését az általa kiválasztott utódjának, Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztivál szervezéstől. Még ebben az évben eladta a cég 70 százalékát egy amerikai befektetési alap (Providence Equity Fund) fesztiválokra szakosodott leányvállalatának (Superstruct Entertainment). 2022-ben a cég maradék 30 százalékát is értékesítette a korábbi vevőknek.