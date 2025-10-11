Gyilkosság
Súlyosítást indítványoz az ügyészség a Katzenbach-ügyben
Súlyosítást indítványoz az ügyészség Katzenbach Imre megölése ügyében.2025.10.11 10:36MTI
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a másodfokú eljárásban a néhai focista életére törő mindhárom elkövető szabadságvesztésének súlyosítását indítványozta.
Közleményükben felidézik: a Fővárosi Főügyészség 2022-ben emelt vádat három középkorú férfi ellen a 2009-ben elkövetett emberölés miatt.
A Fővárosi Törvényszék 2025. április 7-én kimondta az elkövetők bűnösségét élet elleni bűncselekményben, és elsőfokon életfogytiglani fegyházra ítélte őket azzal, hogy a bűncselekmény felbujtója és egyik végrehajtója 25 év, míg a másik végrehajtója 27 év után bocsátható feltételes szabadságra.
Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a sértett elszámolási vitába keveredett a későbbi felbujtóval. A vita tárgya az volt, hogy bűncselekményből származó 500 millió forint készpénzzel a sértett nem tudott elszámolni, mert abból több száz millió forintot elsikkasztott.
A sértett üzlettársa ezért elhatározta, hogy megöleti őt. Megbízott két embert, akik anyagi ellenszolgáltatásért elvállalták a sértett megölését, amit gondosan meg is terveztek. Egy erdős területen sírt ástak, közvetítő segítségével a helyszínre csalták a sértettet, s amikor kiszállt az autóból, az egyik bűntárs lefogta, míg a másik egy csákánnyal háromszor fejbe ütötte az áldozatot, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövetők elásták a holttestet, amely több mint egy évtizeddel később, 2020. október 22-én került elő.
A törvényszék ítélete ellen az elsőfokon eljárt ügyész az elkövetők későbbi feltételes szabadságra bocsátásáért fellebbezett, az ügyvéd elsődlegesen felmentésért.
A másodfokon eljáró Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított másodfokú indítványával a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést fenntartotta és a védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte.
A három vádlott letartóztatásban várja a fellebbviteli eljárás befejezését - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:37 Trump újra vámháborúval fenyegeti Kínát - zuhanásba kezdtek a tőzsdék
- 10:36 Súlyosítást indítványoz az ügyészség a Katzenbach-ügyben
- 8:35 ORFK: idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain
- 6:23 Csaknem százmilliós csalás miatt emeltek vádat egy zalai pénzügyi tanácsadó ellen
- 22:39 Trump megköszönte Putyinnak a Nobel-békedíjjal kapcsolatos megjegyzését
- 20:36 Cristiano Ronaldo belépett a milliárdosok klubjába
- 18:33 Október 23. - Kovács Zoltán: megkezdte működését az operatív törzs
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06