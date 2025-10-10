Ünnep
Október 23. - Kovács Zoltán: megkezdte működését az operatív törzs
Idén kétnapos ünnepre készülnek.2025.10.10 18:33MTI
Két héttel nemzeti ünnepünk, október 23-a előtt megkezdte működését a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán.
Kovács Zoltán elmondta: mint mindig, most is azon dolgoznak, hogy "biztonságban és méltósággal ünnepelhessünk".
Közölte, idén kétnapos ünnepre készülnek: október 22-én délután, illetve este a Műegyetemen és a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket, másnap pedig a fő helyszín a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:39 Trump megköszönte Putyinnak a Nobel-békedíjjal kapcsolatos megjegyzését
- 20:36 Cristiano Ronaldo belépett a milliárdosok klubjába
- 18:33 Október 23. - Kovács Zoltán: megkezdte működését az operatív törzs
- 16:31 DK: a gyermekek elleni bűncselekményekre ne vonatkozzon a gyónási titok
- 14:11 Tragédia az esztergomi mentőállomáson - a Dunába vetette magát az elismert mentővezető
- 12:59 Enyhe, de szeles idő várható a hétvégén
- 10:10 Mikróba rejtette a zsákmányt - lopáson kapták a járási hivatal vezetőjét
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06