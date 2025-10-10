Vallás
DK: a gyermekek elleni bűncselekményekre ne vonatkozzon a gyónási titok
Magyarország nem egyházi állam, mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak.2025.10.10 16:31MTI
A Demokratikus Koalíció(DK) arra kötelezné az egyházi személyeket, hogy akkor is jelezzék a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket, ha gyónás során jutottak hozzá ilyen információhoz - közölte a párt frakcióvezető-helyettese csütörtöki, online sajtótájékoztatóján.
Arató Gergely elmondta, ennek érdekében olyan javaslatcsomagot nyújtanak be a parlamentnek, amely az egyházi törvényt, a gyermekvédelmi törvényt, a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvényt is módosítaná.
A politikus szavai szerint az indítvány megszüntetné azt a gyakorlatot, hogy gyónási titokra hivatkozva "a papok mentesülnek az alól, hogy jelentést tegyenek a pedofil bűnesetekről". Ennek véget kell vetni, Magyarország nem egyházi állam, mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak - fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy a DK minden területen fel akar lépni a gyermekek kizsákmányolása, a velük való szexuális visszaélés valamint a gyermekprostitúció ellen.
