Tragédia az esztergomi mentőállomáson - a Dunába vetette magát az elismert mentővezető

Újabb megrázó tragédia rázta meg a mentősök közösségét: az Esztergomi Mentőállomás vezetője a Dunába vetette magát, és azóta sem találták meg. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint az eset rávilágít a mentőszolgálatot sújtó rendszerszintű problémákra és a dolgozókra nehezedő súlyos lelki terhekre. 2025.10.10 14:11 ma.hu

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) pénteken közleményben számolt be arról, hogy az Esztergomi Mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát. Az eltűnt vezetőt továbbra is keresik, de egyre kevesebb az esély arra, hogy élve kerül elő. A tragédia híre megrendítette az országos mentőszolgálat dolgozóit, akik szerint újabb, fájdalmas figyelmeztetést kaptak a rendszer mélyen gyökerező problémáira.



A MOMSZ bejegyzése szerint az állomásvezető több mint húsz éve dolgozott a mentőszolgálatnál, első és egyetlen munkahelye is az Országos Mentőszolgálat volt. Kollégái elhivatott, becsületes és emberséges vezetőként jellemezték, aki mindig a betegek és munkatársai érdekeit tartotta szem előtt. A beszámolók szerint azonban az utóbbi hónapokban egyre nehezebben viselte a munkahelyi nyomást, különösen azután, hogy a Közép-Dunántúli régióban – ahová Esztergom is tartozik – új régióvezető-helyettes főorvos került kinevezésre.



A MOMSZ-hoz eljutott információk szerint az új vezető több helyi irányítóval is konfliktusba került, és a dolgozók közül sokan félelemben, bizonytalanságban éltek. Az esztergomi állomásvezető is azok közé tartozott, akik összeütközésbe kerültek vele, és a helyzet súlyosan megviselte. Munkatársai elmondása szerint az utóbbi időben visszahúzódóvá vált, testsúlyából is jelentősen vesztett, végül pedig betegállományba kényszerült. A jelek szerint nem tudta feldolgozni a munkahelyi feszültségeket, amelyek végül tragédiához vezettek.



A szakszervezet közleményében hangsúlyozta, hogy a tragédia nem egyedi eset: az elmúlt egy hétben ez már a második, különösen súlyos történés a mentőszolgálat berkein belül. A MOMSZ szerint mindez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a mentőknél rendszerszintű problémák halmozódtak fel, amelyek nemcsak a munkavégzés körülményeit, hanem a dolgozók mentális egészségét is veszélyeztetik.



„Mi kell még ahhoz, hogy a vezetők végre komolyan vegyék a valós problémákat, és elkezdjenek velük hatékonyan foglalkozni?” – tette fel a kérdést a szakszervezet a bejegyzésben.



A mentőszolgálatnál dolgozók körében egyre többen hangoztatják, hogy a túlterheltség, a belső feszültségek és a vezetői nyomás miatt egyre több a kiégés, a lelki megroppanás, és mostanra az emberi tragédiák is elkerülhetetlenné váltak. Az esztergomi mentőállomás munkatársai közösségében gyász és döbbenet uralkodik, miközben mindenki a reménytelen keresés híreit figyeli.



A tragédia kapcsán a szakmai szervezetek ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a mentőszolgálat dolgozóinak nemcsak fizikai, hanem lelki támogatásra is szükségük van – mielőtt újabb életet követelne a rendszer csendben tűrt feszültsége.