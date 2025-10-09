Ellátás

Sírva fakadt Zacher Gábor, mikor belépett a kávézóba, ahova a mentőket riasztották - videó

A "nemzet toxikológusa" néven is ismert orvos szakmai karrierje során rengeteget tett a hazai egészségügyért.

Megható pillanatokkal és nagy meglepetéssel ünnepelték az Országos Mentőszolgálat egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő alakját, Dr. Zacher Gábort, aki hivatalosan elérte a nyugdíjkorhatárt – ám az ország toxikológusa egyelőre esze ágában sincs nyugdíjba vonulni. A legendás mentőorvos több mint négy évtizede szolgál a mentők kötelékében, és most, a hivatalos búcsú időpontjában is inkább az újabb bevetésekre készül.

Zacher Gábor pályafutása már az orvosi egyetemi évei alatt összefonódott a mentőszolgálattal: előbb ápolóként, majd mentőtisztként dolgozott, 1986-tól pedig mentőorvosként vált a szolgálat meghatározó alakjává. Kollégái szerint mindig a közösség szíve-lelke volt – fanyar humorával, emberközeli stílusával és hatalmas szakmai tudásával nemcsak gyógyított, hanem inspirált is. Munkatársai elmondása szerint vele dolgozni nemcsak biztonságot, hanem derűt is jelentett, hiszen a legnehezebb napokon is képes volt mosolyt csalni mások arcára.

A „nemzet toxikológusa” néven is ismert orvos szakmai karrierje során rengeteget tett a hazai egészségügyért, a sürgősségi ellátás fejlesztéséért és a fiatal szakemberek képzéséért. Oktatott, előadott, és sosem fukarkodott a tanácsokkal – vagy éppen egy-egy szellemes történettel, amivel oldotta a feszültséget a legválságosabb helyzetekben is.

Bár most hivatalosan elérte a nyugdíjkorhatárt, az Országos Mentőszolgálat engedélyével továbbra is aktív szolgálatban maradhat. Egészségi állapota kifogástalan, és elmondása szerint semmi sem motiválja jobban, mint a terepen végzett munka, a közvetlen segítségnyújtás. „Amíg bírom, addig maradok” – vallotta korábban.

A jeles alkalom azonban nem múlhatott el ünneplés nélkül. Bajtársai titkos meglepetéssel készültek: Zacher doktor legutóbbi szolgálatának végén riasztást kapott egyik kedvenc kávézójához. A bejelentés szerint rosszullét történt a helyszínen – ám amikor a rohamkocsi megérkezett, a „beteg” helyett szeretett kollégái és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták egy megható ünnepséggel. Az eseményről készült videó pillanatok alatt bejárta az internetet, és sokakat megérintett a bajtársi összetartás, ami a mentős közösséget jellemzi.

Dr. Zacher Gábor számára ez nem búcsú, inkább egy új fejezet kezdete. Több mint negyven év hivatástudat, bátorság és emberi jóság után még mindig a rohamkocsi kék fénye vonzza – és úgy tűnik, egy ideig még biztosan nem teszi le a sztetoszkópot. Az ország mentőorvosa marad, aki sosem fordít hátat a hívásnak, ha valahol segítségre van szükség.

