Lyukas a cipőnk! - tüntettek a szociális dolgozók a Karmelita kolostor előtt

A Karmelita kolostor előtti tüntetés nemcsak a szociális dolgozók anyagi kiszolgáltatottságát, hanem az állami szféra egészét érintő feszültséget is megmutatta. 2025.10.06 14:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szociális ágazat dolgozói ismét az utcára vonultak, hogy felhívják a figyelmet tarthatatlan anyagi helyzetükre. Sokan közülük havi nettó 300 ezer forintnál is kevesebbet keresnek, ezért kénytelenek másod- vagy harmadállást vállalni. A demonstrálók ezúttal a Karmelita kolostor elé vonultak, ahol lyukas cipőket dobtak a miniszterelnöki hivatal előtti kordonokhoz – ezzel is jelképezve a mindennapi megélhetés nehézségeit.



A tüntetés délután két órakor kezdődött, az aradi vértanúk emlékének tiszteletadásával. A megemlékezés után Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke mondott beszédet, amelyben a szociális dolgozók bérhelyzetét nevezte az egyik legsúlyosabb társadalmi igazságtalanságnak. Mint hangsúlyozta, az ágazat dolgozói évek óta a túlélés határán egyensúlyoznak, miközben a döntéshozók újabb és újabb ígéretekkel próbálják csillapítani az elégedetlenséget. „Ígéretekből nem lehet megélni” – fogalmazott, utalva arra, hogy a 2026-os költségvetési tervezetben sem szerepel a szociális ágazat béremelése.



A tömegben sokan hangosan megosztották saját bérüket is, amiből kiderült: a legtöbben 200 ezer forint körüli összeget visznek haza havonta. A felszólalások között többen rámutattak, hogy ilyen fizetések mellett nemcsak a megélhetés, de a hivatás gyakorlása is egyre nehezebb, hiszen a szociális ellátórendszerben dolgozók többsége anyagi bizonytalanságban él, és gyakran saját zsebből fedezi a munkavégzéshez szükséges eszközöket.



A demonstráció egyik leglátványosabb pillanata az volt, amikor a résztvevők lyukas cipőket dobáltak a kordonok elé. A szervezők szerint ez a gesztus szimbolikusan fejezte ki az ágazat dolgozóinak helyzetét: a „lyukas cipő” az alulfizetettség és a kiszolgáltatottság jelképe lett. A felszólalók között volt Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja, valamint Farkas Andrea, az MKKSZ elnökségi tagja is, akik szolidaritásukat fejezték ki a szociális dolgozókkal, és közös kiállásra buzdították a közszféra más területein dolgozókat is.



A demonstráció végén a tüntetők összegyűjtötték a kordonok elé dobott cipőket, miközben közösen skandálták: „Béremelést most!” A megmozdulás békésen zárult, ám a szervezők jelezték, hogy nem ez volt az utolsó figyelemfelhívó akciójuk. Mint mondták, ha a kormány továbbra sem hajlandó érdemben tárgyalni a bérek rendezéséről, újabb országos megmozdulások várhatók.