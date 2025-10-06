Ünnep
Aradi vértanúk - Felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az Országház előtt
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján, hétfőn reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren.2025.10.06 08:32MTI
Az eseményen jelen volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke is.
A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon.
A nemzeti lobogó felvonását a Himnusz, majd félárbócra eresztését a Szózat hangjai kíséretében végezték. A ceremónián közreműködtek a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Nemzeti Lovas Díszegység, valamint a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály.
A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra - Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lahner) Györgyre, Lázár Vilmosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor Józsefre, Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, Vécsey Károlyra -, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek.
Az eseményen elhangzott: haláluk napja nemcsak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának, hanem a mindenkori terrornak és a magyar szabadság eltiprásának szimbóluma lett. A hőseink emléke mégis erőt adó. Példát mutattak életükkel és halálukkal, szenvedélyes, hazáért vívott harcukkal és sírig tartó hűségükkel. A 14 mártír halála nem volt hiábavaló, Magyarország ma szabad és független ország. Valósággá vált mindaz, amiért a hős férfiak 176 évvel ezelőtt életüket adták.
A megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány-mauzóleumnál koszorúzással folytatódik.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:32 Aradi vértanúk - Felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az Országház előtt
- 18:17 Trump támogatja Oroszország javaslatát a nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény meghosszabbítására
- 16:05 Putyin - ha Ukrajna Tomahawk-rakétákat kap, az romba döntené az orosz-amerikai kapcsolatokat
- 14:21 Közeli lehet a túszok szabadon bocsátása - Netanjahu szerint Izrael lefegyverzi a Hamászt
- 12:00 Felturbózták a tudósok úgy az ecetet, hogy halálos lett még a szuperbaktériumok számára is - videó
- 10:38 Űrből érkező léggömb landolt a kukoricaföldön
- 8:47 ÉKM: megérkeztek a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció eredményei
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06