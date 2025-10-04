Szerencsejáték

Elvitték az ötöslottót és a Jokert is

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:



7 (hét)

8 (nyolc)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

49 (negyvenkilenc)



5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint. 4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint; 3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint; 2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.



A Joker nyerőszáma: 496826.



Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.