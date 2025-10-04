Környezetvédelem

Továbbra is ugyanúgy viszik el a szemetet, mint eddig

Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait - közölte az Energiaügyi Minisztérium.



Hazánkban 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A MOL vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása.



Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. Továbbá kiemeljük, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.



A sajtóban megjelent hírekkel szemben a koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét.

Mint ismeretes, a MOHU nemrég módosított általános szerződései feltételei (ÁSZF) október 1-től hatályosak, azokat azonban már szeptembertől közzétették a szolgáltató honlapján. Előbb vidéki lapokban, majd az országos sajtóban is megjelentek a hírek az új szemétszállítási szabályokról: bírságról, szigorodó szemételhelyezésről, többletfizetési kötelezettségről.



A félreértelmezett szabálymódosítás miatt napokon belül futótűzként terjedt a hír, hogy az "új" szabályok értelmében a kuka fedele kötelezően zárva kell legyen. Ha a hulladék kilóg, a szolgáltató többlethulladéknak minősíti, és külön díjat számol fel. Ugyanez a helyzet a túl nehéz edényekkel: a 60 literes kuka legfeljebb 15 kilogramm, a 80 literes 17 kilogramm, a 120 literes 27 kilogramm, a 240 literes 50 kilogramm, a 770 literes 175 kilogramm, míg az 1100 literes 250 kilogramm hulladékot tartalmazhat. Ha ennél nehezebb, az ürítést megtagadják, de a díjat változatlanul kiszámlázzák. Ez gyakorlatilag egy rejtett bírság: a lakos fizet, de nem kap szolgáltatást.



A vegyes kukába nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. Ha ezek mégis benne vannak, pótdíjat kell fizetni, és a plusz költségeket a háztartás állja. Súlyosabb esetben akár 20–30 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható, különösen veszélyes hulladék esetén. Fontos változásnak írták le, hogy a kuka épségéért is a tulajdonos felel. Ha az edény sérül és nem a szolgáltató hibája, 8 napon belül gondoskodni kell a javításról vagy pótlásról.

Miért szóltak akkor a hírek bírságról, nagyobb változásokról?

A Pénzcentrum időközben kiderítette, hogy a különböző lapok olyan módosításokat közöltek le újdonságként, amelyek már korábban is hatályos szabályok voltak. Ezt az okozhatta, hogy a módosított ÁSZF - amely októbertől lépett érvénybe - csak szeptemberben került fel a honlapra, előtte a korábban hatályos verzió volt elérthető. Azonban az újdonságként közölt szabályok sok olvasó számára valóban újdonságként hatottak, eddig sokan nem értesültek ezekről. Ilyen felidézésre érdemes szabály, hogy



- vegyes gyűjtőedénybe (sima kukába) nem lehet szelektív hulladékot - papírt, műanyagot, fémet - tenni, és építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet sem;

- az ürítésre kikészített kuka pedig nem csordulhat túl: fedelének zárva kell lennie, különben az abból kilógó szemét többlethulladéknak minősül, melynek elszállítása külön szolgáltatás, mely többletköltséggel járhat;

- a törött kukát - amennyiben az nem a szemétszállító cég hibájából sérült meg - a használónak kell javíttatni vagy pótolni saját költségen 8 napon belül. Ha ugyanis a kuka állapota nem megfelelő, akkor a szemétszállító cég nem köteles elvinni a szemetet, de a szemétszállítási díjat ugyanúgy felszámolják;