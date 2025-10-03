Háború

Szijjártó: Magyarország tiszteletet vár még Zelenszkijtől is

A magyar külügyminiszter szerint Budapest vétójoga miatt Ukrajnának számolnia kell azzal, hogy az uniós támogatások sorsa nagyrészt Magyarország jóváhagyásától függ. 2025.10.03 18:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éles hangon reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire, amelyekben Kijev azt sürgette, hogy Magyarország szüntesse be az orosz olaj vásárlását. A magyar diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Magyarország elvárja „még Zelenszkijtől is”, hogy tisztelettel beszéljen az országról és a magyar emberekről, különösen annak fényében, hogy Ukrajna fennmaradása nagymértékben függ az Európai Unió támogatásaitól, amelyekről csak egyhangú döntéssel lehet határozni.



A feszültség újabb állomását jelentő vita annak kapcsán bontakozott ki, hogy Zelenszkij az X közösségi oldalon támogatásáról biztosította Donald Trump amerikai elnök javaslatát, amely szerint Európának haladéktalanul fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával. Az ukrán elnök kijelentette: „Rövidlátás az Egyesült Államokkal szembemenni – és a magyaroknak ezt tisztán meg kell hallaniuk.”



Magyarország ezzel szemben hosszú ideje hangoztatja, hogy energiaellátása döntően az orosz forrásokra épül, és a drasztikus szankciók azonnali bevezetése a magyar gazdaság működését sodorná veszélybe. Orbán Viktor miniszterelnök korábban kijelentette: ha hazája elveszítené az orosz olajhoz és földgázhoz való hozzáférést, „a magyar gazdaság térdre esne.” Budapest ezért folyamatosan ellenezte azokat az uniós javaslatokat, amelyek az orosz energiahordozók gyors kivezetését célozták.



A helyzetet tovább bonyolította, hogy szeptemberben Ukrajna dróntámadásokat indított a Barátság kőolajvezetéken, amely Oroszországból szállít olajat Magyarországra. Orbán ennek kapcsán azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan próbálja veszélyeztetni Magyarország energiaellátását, válaszul arra, hogy Budapest ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását.