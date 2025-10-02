Életmentés

Életmentő pontokká váltak a Hajdú-Bihar vármegyei kormányablakok

Összesen 19 darab életmentő készülék került Hajdú-Bihar vármegye 18 kormányablakába, valamint a legnagyobb forgalmat lebonyolító debreceni ügyfélszolgálatra - hangzott el a defibrillátorok ünnepélyes átadóján, a Vármegyeházán.



György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára beszédében kiemelte, hogy a közszolgáltatások, valamint a beruházások és fejlesztések mellett a kormány az Országos Mentőszolgálattal közösen az egészség megőrzésében szerepet játszó missziót is felvállalt.



Ennek keretében az ország minden kormányablakába defibrillátorokat helyeznek el - mondta, hozzátéve, hogy a 318-ból már 107 kormányablakban van ilyen készülék.



Hangsúlyozta: azzal, hogy Hajdú-Bihar vármegye valamennyi kormányablakában elérhető lesz életmentő készülék, lehetőséget biztosítanak arra, hogy az emberek által jól ismert, frekventált helyeken lévő hivatalokban is segíteni lehessen a bajba került embereknek.



Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal főispánja elmondta, nagyon sok ember fordul meg a kormányablakokban, Debrecen egyik legforgalmasabb ügyfélszolgálatán például évente 300 ezer, a vármegyei rendszerben pedig 900 ezer.



Ebből is látszik, hogy a kormányablakok találkozási pontok is, ezért is fontos, hogy az ügyintézések mellett baj esetén is tudjanak segíteni - hangsúlyozta.



Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója kifejtette, hogy nem látott még olyan megyét és olyan összefogást, mint Hajdú-Biharban, ahol a Debreceni Kormányhivatalból 115, a Vármegyei Kormányhivatalból pedig 58 munkatárs végezte el a félautomata defibrillátorok használatát segítő képzést.



Hozzátette, a már megszerzett tudás felfrissítésére a Debreceni Mentőállomáson lehetőséget biztosítanak.



Csató Gábor az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a 2017-ben elindított program részeként már mintegy ezer életmentő pont létesült Magyarországon. Hozzátette, hogy hazánkban naponta 70, évente több mint 25 ezer hirtelen szívhalál történik, ezért fontos, hogy minél többen tudjanak segíteni, és minél több helyen létesüljön életmentő pont.