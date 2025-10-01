Visszaélés

Alkotmányjogi panaszt nyújtott be a hódmezővásárhelyi önkormányzat

Az előzetes ellenőrzést, a kiszámítható elbírálást és a jogorvoslat hiányát kifogásoló alkotmányjogi panaszt nyújtott be a hódmezővásárhelyi önkormányzat a Versenyképes járások program miatt.



A város közgyűlésének keddi ülésén a testületnek az Alkotmánybíróság felhívására kellett megerősítenie Márki-Zay Péter (MMM) polgármester felhatalmazását az alkotmányjogi panasz benyújtására.



Az előterjesztés szerint a négy települést - Hódmezővásárhely mellett Mártélyt, Mindszentet és Székkutast - magában foglaló járás fejlesztési forrásokról döntő fóruma áprilisban a három kisebb településen tervezett beruházásokat javasolta támogatásra.



A rendelkezésre álló 500 millió forintból elsődlegesen belterületi utak rekonstrukciója, középületek energetikai korszerűsítése és bölcsődefejlesztés valósul meg, a tartalékkeretbe pedig szociális intézmények felújítása és bővítése került.



A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium májusban elfogadta a fórum javaslatát, így a hódmezővásárhelyi önkormányzat egyetlen fejlesztési igénye sem kapott támogatást. A tárca az önkormányzat ezt kifogásoló levelére a szubszidiaritás elvére hivatkozva júniusban utasította el a felülvizsgálatot.



Márki-Zay Péter a közgyűlésen védhetetlennek és erkölcstelennek nevezte, hogy a járás lakosságának 82 százalékát adó Hódmezővásárhely egyetlen fillért sem kapott. Az alkotmányjogi panasz benyújtását az MMM tíz képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP képviselői nemmel szavaztak.



A települési támogatásokról szóló rendelet módosításával a képviselők 3 százalékkal megemelték a jövedelemhatárokat, amelyek alatt a rászorulók megkaphatják a különböző élethelyzetekhez igazodó segélyeket és természetbeni juttatásokat.



Az új szabályok 2026-tól érvényesek, leszámítva az időskorúak támogatását és a tűzifa-támogatást, melyeknél már október 1-jétől alkalmazni kell azokat.



Az időskorúaknak évente egyszer adható támogatás mértékét 1000 forinttal megemelték, így 174 000 forintos nyugdíj alatt 17 500, 118 450 forint alatti járandóságnál 26 000 forint segély adható.



A képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy az önkormányzat saját halottjának tekint a tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Zsolt alezredest, városi rendőrkapitányt, átvállalják temetésének költségeit, és gyűjtést indítanak családja támogatására.



Petrovics György aljegyző napirend előtt bejelentette, hogy döntésével a Kúria megváltoztatta a másodfokú bíróság döntését az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. közötti egyik perben. A helyi autóbusz-járatokat üzemeltető szolgáltató a 2017-2018-as időszakra a szerződéses áron felül keletkező költségeinek - 36 millió forint - megtérítését kérte.



Ítéletével a Kúria megállapította, hogy a közszolgáltatónak nem jár automatikusan többletköltségeinek megtérítése.