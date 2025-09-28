Tragédia

Végre megtalálták Kaszás Nikit - sajnos, már túl későn

A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban megtaláltuk a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módunkban adni jelenleg az ügy körülményeiről. A család gyászában és fájdalmában osztozunk - közölte a legfrissebb híreket a Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.