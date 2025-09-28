EU

Brüsszel nem tudja megkerülni Magyarország vétóját Ukrajna uniós csatlakozásában

Az ügy tétje túlmutat az uniós jogi vitákon: amíg Magyarország fenntartja a vétóját, addig Kijev hivatalos csatlakozási tárgyalásai nem indulhatnak el. 2025.09.28 10:59 ma.hu

Az Európai Unió vezetése továbbra sem talál jogi eszközt arra, hogy megkerülje Magyarország vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak ügyében. A német közszolgálati Deutsche Welle értesülései szerint Brüsszel inkább arra számít, hogy a 2026-os magyarországi választások politikai fordulatot hozhatnak, és ezzel elhárulhat az akadály Kijev uniós integrációja elől.



Miközben a tagállamok többsége támogatja Ukrajna mielőbbi felvételét, Magyarország következetesen ellenezte a folyamatot. Budapest eddig nemcsak a fegyverszállításokat utasította el, hanem számos alkalommal bírálta az Oroszország elleni szankciókat is. Orbán Viktor kormánya a kezdetektől fogva azt hangsúlyozza, hogy Kijev uniós tagsága aránytalan terhet róna a közösségre, különösen a mezőgazdaság és a pénzügyi támogatások terén. Szijjártó Péter külügyminiszter augusztusban odáig ment, hogy „halálos döfésnek” nevezte Ukrajna csatlakozását az EU számára, mivel az „gyakorlatilag minden erőforrást” Kijev felé terelne, miközben az alacsonyabb minőségű ukrán agrártermékek súlyosan megingatnák az európai gazdák versenyképességét.



A DW-nek nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő brüsszeli források szerint jelenleg nincs olyan jogi vagy intézményi megoldás, amellyel felül lehetne írni Magyarország vétóját. A beszámoló kiemeli, hogy a Bizottság inkább „technikai előkészítő munkát” végez, hogy amint Orbán távozik a hatalomból, azonnal elindíthassák a tárgyalásokat Ukrajnával. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberi évértékelő beszédében ugyancsak sürgette, hogy a külpolitika egyes területein az egyhangú döntéshozatal helyett a minősített többségi szavazást alkalmazzák, amivel csökkenthető lenne a vétók jelentősége.



Budapest eközben politikai összeesküvést sejt a háttérben. Szijjártó Péter az elmúlt hónapokban több alkalommal is azt állította, hogy Brüsszel a magyar, a szlovák és a szerb kormány megbuktatására törekszik, hogy helyükbe „bábkormányokat” ültessen. Hasonló érveket fogalmazott meg az orosz hírszerzés is, amely szintén az EU és a Nyugat destabilizáló befolyásáról beszélt.



Ez a helyzet jól mutatja, hogy az Európai Unió bővítési politikája egyre inkább a belső politikai törésvonalak áldozatává válik, miközben a keleti szomszédságban zajló háború tovább növeli a döntések sürgősségét.