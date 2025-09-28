Ukrajnai háború

Az ukrán vezérkar bemutatta az észlelésük szerint Magyarországról Ukrajnába berepülő drón útvonalát

A kijevi kormány pénteken bejelentette, hogy felderítő drónok repültek Magyarországról Ukrajna területére.

Az ukrán vezérkar bemutatta annak a drónnak az útvonalát, amely észlelésük szerint péntek reggel Magyarországról kétszer berepült Ukrajna légterébe.

"Szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarberendezései kétszer is észleltek egy dróntípusú légi objektumot Ukrajna légterében, Kárpátalja felett különböző magasságokon. Az említett objektum kétszer is megsértette Ukrajna államhatárát Magyarország felől" - írta a vezérkar hivatalos Facebook-oldalán. A közleményhez csatoltak több képi felvételt a drónról, és annak útvonaláról.

A vezérkar közlése szerint a lehetséges fenyegetés semlegesítése érdekében az ukrán erők az ungvári járás légterében Csaklun-KM típusú drónnal légtérellenőrző járőrözést hajtottak végre.

