Konfliktus

Zelenszkij szerint kémdrónok repültek Magyarországról Ukrajna területére

Újabb feszültség alakult ki Kijev és Budapest között, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy a magyar határ felől felderítő drónok hatoltak be Ukrajna légterébe. A bejelentés tovább mélyíti a két ország viszonyát, amely az elmúlt hónapokban amúgy is súlyos diplomáciai konfliktusokkal terhelt.



Zelenszkij egy kormányülést követően arról számolt be, hogy a hadsereg főparancsnoka jelentette az incidenseket. Elmondása szerint az ukrán fegyveres erők rögzítették a légsértéseket, és előzetes értékelések alapján a drónok magyar eredetűek lehettek. Az elnök hozzátette, hogy a repülő eszközök célja feltehetően az volt, hogy felderítsék az ukrán–magyar határ mentén fekvő ipari területek kapacitásait. Zelenszkij utasította a katonai vezetést, hogy minden elérhető információt haladéktalanul ellenőrizzenek, és készüljenek részletes jelentések az incidensekről.



A vádakra a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter azonnal reagált, és az X közösségi oldalon közzétett üzenetében hevesen visszautasította az állításokat. Úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij „az antimagyar rögeszméjétől elveszíti a józan eszét”, és olyasmiket kezd látni, amelyek valójában nem léteznek. A magyar diplomácia így igyekezett teljes mértékben elhatárolódni a kijevi közlésektől, miközben a kapcsolatokat egyébként is élező viták háttere egyre bonyolultabbá válik.



Az ukrán–magyar kapcsolatok hónapok óta mélyponton vannak. Budapest továbbra is blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, miközben Kijev az energiabiztonság terén is nyomást gyakorol Magyarországra. Az ukrán erők nemrég bombázni kezdték a Druzsba kőolajvezetéket, amely kulcsfontosságú orosz energiaszállítmányokat juttat Magyarországra. Ez a lépés rendkívül érzékenyen érinti Budapestet, amelynek energiaellátása nagymértékben függ az orosz importtól.



A viszály nem csupán energetikai és uniós ügyekben mutatkozik meg. Magyarország a múlt hónapban kitiltotta területéről Robert Brovdit, egy fontos ukrán katonai parancsnokot. Kijev erre válaszul három magas rangú magyar katonatiszt belépését tiltotta meg. Az ukrán külügyminiszter-helyettes, Andrii Sybiha nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy minden magyar tiszteletlenséget arányos válasz fog követni, különösen ha az ukrán hadsereg érintettségéről van szó.



Szijjártó Péter erre reagálva azt mondta, hogy Ukrajna „évtizede folytat magyarellenes politikát”, és a jelenlegi diplomáciai lépések ennek a folyamatnak a részei. Így a drónok körüli vádak nemcsak katonai-technológiai kérdésként, hanem a két ország közötti mély bizalmatlanság újabb jelképeként jelennek meg.