HVIM

A külföldi antifák nyíltan fenyegetik a velük szemben fellépő vármegyéseket

Feljelentést tettek a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai, miután 2025. szeptember 22-én hétfőn, az Antifa-ügy őszi tárgyalássorozatának első napján lezajlott tüntetés során a helyszínen jelen lévő külföldi antifák nyíltan és halálosan megfenyegették a tüntetésen résztvevő vármegyéseket. 2025.09.25 22:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A HVIM közleménye szerint 2025. szeptember 22-én, az Antifa-ügy őszi tárgyalássorozatának első napján, a Fővárosi Törvényszék előtt tartott tüntetés során a helyszínen jelenlévő külföldi antifasiszták nyíltan és halálosan megfenyegették a demonstráción részt vevő vármegyés aktivistákat. A rendőri biztosítás a közlemény szerint nem avatkozott közbe, így a résztvevők következmények nélkül váltak a fenyegetések célpontjává. Az eseményeket követően az HVIM feljelentést tett, és a Mi Hazánkhoz fordult, hogy írásbeli kérdést tegyenek fel Pintér Sándor belügyminiszternek, követelve az Antifa mozgalom és gyűléseinek betiltását.



Mint írták, a demonstráció során a mozgalom tagjai csendes, de határozott kiállással jelezték, hogy Magyarországon nem fogadják el a külföldi antifasiszták jelenlétét. Ezzel szemben a német antifasiszták egyre erőteljesebb fenyegetéseket fogalmaztak meg, először utalva arra, hogy további tagjaik érkeznek az országba, majd konkrétan állítva, hogy birtokukban vannak a tüntetésen részt vevő, általuk „nácinak” titulált hazafiak nevei és címei. Az eseményről felvételek készültek, a fenyegetett személyek pedig feljelentést tettek.



A HVIM belügyminiszterhez intézett kérdései többek között arra irányultak, hogy miért engedélyezik a rendőrség az Antifa gyűléseit és rendbontó magatartását, valamint hogy a hatóság miért nem biztosította a németül beszélő rendőrök jelenlétét a helyszínen. Kérdésként vetették fel azt is, hogy a Belügyminisztérium fontolóra vette-e a német antifasiszták kitiltását az országból, illetve az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását.



A HVIM szerint az Antifa nemzetközileg szerveződő, szélsőbaloldali mozgalom, amely rendszeresen megkísérli kijátszani a törvényeket, és mindenkit „nácinak” tekint, aki politikai nézeteiben tőle jobbra helyezkedik el. A mozgalom tagjai között a fizikai erőszak különböző formái és az emberölés alkalmazása is előfordul, amit példaként a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos esethez kapcsoltak.



A közlemény szerint a fenyegetések nem egyedi esetek: szeptember 21-én egy emlékező gyertyagyújtás során egy antifasiszta fenyegető módon zavarta meg a résztvevőket, kiabálva „Halál az összes nácira!”. Bár Magyarországon az Antifa eddig nem volt jelentős, a külföldi tagok egyre gyakrabban érkeznek, minden akadály nélkül.



A HVIM hangsúlyozza, hogy a rendőrség feladata biztosítani, hogy a helyzet ne fajuljon el a németországihoz hasonló mértékben, ahol az Antifa a hatóságok jelenléte ellenére rendszeresen követ el erőszakos cselekményeket. A mozgalom továbbra is kiáll az Antifa terrorjának áldozatai mellett, és szolidaritást vállal más nemzeti szervezetekkel, miközben a Törvényszék környékéről kiszorítja az antifasiszta demonstrálókat.