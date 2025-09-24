Demonstráció

Szerda reggel leállt Budapesten a szemétszállítás

A kukások nem indultak el szerda hajnalban az Ecseri úti, sőt a másik két fővárosi telephelyükről sem.

2025.09.24 10:04ma.hu
Egyelőre nem sok információ látott napvilágot a demonstrációval kapcsolatban. Utoljára 2022 októberében sztrájkoltak az FKF-esek, akkor magasabb béreket követeltek.

