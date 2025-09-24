Demonstráció
Szerda reggel leállt Budapesten a szemétszállítás
A kukások nem indultak el szerda hajnalban az Ecseri úti, sőt a másik két fővárosi telephelyükről sem.2025.09.24 10:04ma.hu
Egyelőre nem sok információ látott napvilágot a demonstrációval kapcsolatban. Utoljára 2022 októberében sztrájkoltak az FKF-esek, akkor magasabb béreket követeltek.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:04 Szerda reggel leállt Budapesten a szemétszállítás
- 8:03 NATO: valós idejű fenyegetésértékelés dönti el az orosz gépek lelövését
- 6:59 Kézigránát robbant Oslo központjában - videók
- 4:55 Claudia Cardinale, az olasz filmművészet ikonja, 87 éves korában elhunyt
- 20:32 Megkerült Lukrécia, a nyomkövetős vadmacska
- 18:25 A rendőrség visszautasítja a Promenád24 vádjait Szabó Zsolt rendőrkapitány ügyében
- 16:16 Tragédia Ceglédnél: kétgyermekes családapa vetett véget életének a síneken
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06