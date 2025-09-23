Állatvédelem

Megkerült Lukrécia, a nyomkövetős vadmacska

Néhány napnyi aggodalom után jó hírről számolt be a Budakeszi Vadaspark: előkerült Lukrécia, a nyomkövetővel ellátott vadmacska, aki napokra „eltűnt” a rendszerből. A vadaspark közleménye szerint az állat Kesztölc közelében tartózkodott, ahol az épületek leárnyékolhatták a jeladó nyakörv jelét, ezért tűnhetett úgy, mintha nyoma veszett volna.



A kutatók és állatbarátok egyaránt megkönnyebbülve fogadták a hírt, hogy Lukrécia ismét a Pilis egyik fokozottan védett területén mozog, ahonnan újra pontos koordinátákat kapnak róla a szakemberek. A bejegyzésben a vadaspark külön köszönetet mondott mindazoknak, akik figyelemmel kísérték a vadmacska sorsát, és aggódva szurkoltak biztonságos visszatéréséért.



A vadmacskák – amelyek az európai kontinens egyik legveszélyeztetettebb ragadozói közé tartoznak – ritkán mutatják magukat emberek közelében, és különösen érzékenyek az élőhelyük zavartalanságára. Lukrécia jeladója éppen azért fontos, mert segítségével a szakemberek nyomon követhetik mozgását, szokásait, és felmérhetik, hogyan használja az élőhelyét. Ez a munka kulcsfontosságú a faj védelmében, hiszen a természetes populációk fennmaradását a zsugorodó erdőterületek és a lakott települések közelsége is veszélyezteti.



A Budakeszi Vadaspark bízik benne, hogy Lukrécia a jövőben elkerüli a falvakat és városokat, és nem okoz több hasonló riadalmat.