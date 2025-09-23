Gyász
A rendőrség visszautasítja a Promenád24 vádjait Szabó Zsolt rendőrkapitány ügyében
A rendőrség kiállása jelzi, hogy a szervezet érzékenyen reagál azokra az esetekre, amikor egy-egy kollégát méltatlan támadás ér.2025.09.23 18:25ma.hu
A Magyar Rendőrség rendhagyó módon nyilvánosan reagált a Promenád24 portál vádjaira, amelyek szerint a nemrég elhunyt Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány szakmai munkája és magánélete összefüggésbe hozható a város közbiztonsági problémáival. A rendőrség Facebookon közzétett videójában Gál Kristóf szóvivő hangsúlyozta: a kollégát ért támadások nemcsak méltatlanok, hanem egyoldalúak is, és Szabó emlékét a szervezet minden körülmények között meg kívánja őrizni.
Az ügy előzménye, hogy Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere múlt pénteken közölte: Szabó Zsolt öngyilkosságot követett el. A polgármester az esetet összekapcsolta a Promenád24 által megjelentetett, majd később törölt cikkel, amely a kapitány szakmai teljesítményét élesen bírálta, sőt, a magánéletébe is beleszőtt inszinuációkat. A cikk megjelenése után Szabó állítólag felajánlotta lemondását, ám végül tragikus körülmények között hunyt el. Az ügyészség eljárást nem indított.
A rendőrség közleményében elhangzott: bár általában nem reagálnak folyamatban lévő ügyekre, ezúttal kivételt tettek, mert kollégájuk már nem tudja megvédeni magát. Gál Kristóf felidézte Szabó pályafutását, és kiemelte, hogy szeretetteljes ember volt, aki a munkáját, kollégáit és családját egyaránt nagyra becsülte. A szóvivő hozzátette: az öngyilkosság okát talán sosem fogjuk pontosan megismerni, de biztos, hogy a kapitány elhivatottan végezte feladatait.
Az állításokkal szemben a rendőrség tényadatokat is ismertetett. A hódmezővásárhelyi kapitányság az elmúlt öt évben három alkalommal is az élen végzett a megyei jogú városok felderítési mutatóinak rangsorában, és az aktuális adatok szerint is az országos élmezőnyben található. A közterületi bűncselekmények száma tavalyhoz képest harmadával csökkent, a felderítési arány pedig 87 százalékra nőtt.
A szóvivő ugyanakkor hozzátette: mindez nem jelenti azt, hogy a rendőrség ne fogadná el a valós tényeken alapuló, építő jellegű kritikát. Ám az alaptalan vádaskodásokat, a célozgatásokat és a magánéletben való vájkálást határozottan visszautasítják.
A nyilatkozat végén hangsúlyozták: Szabó Zsolt szakmai munkáját nagyra értékelik, családjával együtt éreznek, és emlékét a testület méltósággal őrzi.
