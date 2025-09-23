Demonstráció

Színészekkel az élen hatalmas tüntetés a Hősök terén - képek

Vasárnap délutánra a Loupe Színházi Társulás hirdetett demonstrációt a Hősök terére. Teljesen megtelet a Hősök tere.

2025.09.23 10:09ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A Loupe Színházi Társulás által meghirdetett a demonstráció célja az volt, hogy a közterek legyenek mindenkié, tiltsák be a közpénzből fizetett politikai reklámokat, illetve az uszító üzeneteket.

A csoportosulás előzőleg útjára indított egy petíciót is, ami azt célozza, hogy tűnjenek el a közterekről a gyűlöletkeltő politikai plakátok. Ezt a petíciót eddig már mintegy 233 ezren írták alá.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.