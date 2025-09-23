Demonstráció

Színészekkel az élen hatalmas tüntetés a Hősök terén - képek

A Loupe Színházi Társulás által meghirdetett a demonstráció célja az volt, hogy a közterek legyenek mindenkié, tiltsák be a közpénzből fizetett politikai reklámokat, illetve az uszító üzeneteket.

A csoportosulás előzőleg útjára indított egy petíciót is, ami azt célozza, hogy tűnjenek el a közterekről a gyűlöletkeltő politikai plakátok. Ezt a petíciót eddig már mintegy 233 ezren írták alá.