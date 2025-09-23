Országgyűlés

Az alapvető jogok biztosává választották Juhász Imrét

A képviselők a titkos szavazás során 134 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatták Juhász Imre volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét, akit Sulyok Tamás köztársasági elnök július elején jelölt a posztra, miután Kozma Ákos ombudsmant júniusban alkotmánybíróvá választotta a parlament.



Az Országgyűlés szintén titkos szavazással - 135 igen, 10 nem és 1 tartózkodás mellett - az alapvető jogok biztosa Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének megválasztotta Gyeney Laura Zsuzsannát.



Az ombudsman és helyettese esküt tett az Országgyűlés előtt.