Az alapvető jogok biztosává választották Juhász Imrét

Hat évre az alapvető jogok biztosává választotta Juhász Imrét az Országgyűlés.

2025.09.23 06:55MTI
A képviselők a titkos szavazás során 134 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatták Juhász Imre volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét, akit Sulyok Tamás köztársasági elnök július elején jelölt a posztra, miután Kozma Ákos ombudsmant júniusban alkotmánybíróvá választotta a parlament.

Az Országgyűlés szintén titkos szavazással - 135 igen, 10 nem és 1 tartózkodás mellett - az alapvető jogok biztosa Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének megválasztotta Gyeney Laura Zsuzsannát.

Az ombudsman és helyettese esküt tett az Országgyűlés előtt.

