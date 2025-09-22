Erőszak
Ülni fog a pedofil békési gyermekfelügyelő
A fellebviteli ügyészség helybenhagyni javasolja a kiskorúakat szexuálisan bántalmazó gyermekfelügyelő büntetését.2025.09.22 18:49MTI
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként a büntetés helybenhagyását indítványozta annak a gyermekfelügyelőnek az ügyében, aki 13 és 15 éves fiúkat szexuálisan molesztált egy békési gyermekvédelmi intézményben.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy első fokon a Gyulai Törvényszék járt el az ügyben a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján.
Az elsőfokú ítélet szerint a 60 éves férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként állt alkalmazásban.
A férfi 2022-ben és 2023-ban - kihasználva, hogy feladatainak ellátásakor időnként a gyermekvédelmi központ neveltjeivel közös szobában éjszakázott - két fiúhoz is szexuálisan közeledett. Erről áldozatai csak azt követően mertek beszámolni a nevelőiknek, hogy az elkövető munkaviszonya megszűnt.
A Gyulai Törvényszék a férfit szexuális erőszak bűntette miatt 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre és végleges hatályú eltiltásra ítélte minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető - írták.
Az elsőfokú ítélet nem jogerős, ellene az elkövető és védője jelentett be fellebbezést felmentés érdekében - tették hozzá.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, a férfi cselekményeinek minősítése törvényes, és a büntetések sem tekinthetők eltúlzottnak, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.
Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - áll a közleményben.
