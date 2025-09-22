Szavazás

Kozma Lajost választották képviselőnek Budapest VIII. kerületében

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint Kecskeméti László méltatlanná vált a képviselői tisztségre. 2025.09.22 13:42 MTI

Kozma Lajos, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az önkormányzatiképviselő-választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében vasárnap.



A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján a győztes 518, míg vetélytársai közül Balázs András (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 419, Simon György (független) 54 érvényes szavazatot kapott.



A választókerület 4604 választópolgára közül 998 élt a szavazati jogával, 7-en érvénytelenül voksoltak.



Az időközi választásra azért volt szükség, mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott, időközben függetlenné vált képviselője, Kecskeméti László méltatlanná vált a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.