Szavazás
A független Balogh Marianna lett Kunmadaras polgármestere
Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.2025.09.22 12:41MTI
A független Balogh Marianna lett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület nyolc tagját is megválasztották - derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.
Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott. A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat - áll a valasztas.hu oldalon.
A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt.
A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult.
Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:52 OH: folytatódik a pedagógusok felkészítése az allergiás gyermekek ellátására
- 18:49 Ülni fog a pedofil békési gyermekfelügyelő
- 16:45 Meghalt Sajdik Ferenc karikaturista
- 14:43 Meteorológia: hétfő este megkezdődik a csillagászati ősz
- 13:42 Kozma Lajost választották képviselőnek Budapest VIII. kerületében
- 12:41 A független Balogh Marianna lett Kunmadaras polgármestere
- 11:38 Újra Ilia Csabát választották polgármesternek Csurgón
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06