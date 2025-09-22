Szavazás

A független Balogh Marianna lett Kunmadaras polgármestere

Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.

A független Balogh Marianna lett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület nyolc tagját is megválasztották - derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.

Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott. A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat - áll a valasztas.hu oldalon.

A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt.

A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult.

Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.

