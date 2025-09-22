Szavazás

Újra Ilia Csabát választották polgármesternek Csurgón

Ilia Csaba, a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület (CSVFE) jelöltje nyerte a polgármester-választást Csurgón, ahol a képviselő-testület hat tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson.



A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján a tavalyi választáson is győztes Ilia Csaba 980, míg független vetélytársa, Kozmáné Radák Edina 954 érvényes szavazatot kapott. A képviselőket 15 jelölt közül választották ki a csurgóiak.



A Somogy vármegyei város 3983 választópolgára közül 1948 vett részt a szavazáson, a polgármester-választáson 14-en érvénytelenül voksoltak.



Az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló június 26-i döntése miatt volt szükség.