Szavazás
Újra Ilia Csabát választották polgármesternek Csurgón
Az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló június 26-i döntése miatt volt szükség.2025.09.22 11:38MTI
Ilia Csaba, a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület (CSVFE) jelöltje nyerte a polgármester-választást Csurgón, ahol a képviselő-testület hat tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk alapján a tavalyi választáson is győztes Ilia Csaba 980, míg független vetélytársa, Kozmáné Radák Edina 954 érvényes szavazatot kapott. A képviselőket 15 jelölt közül választották ki a csurgóiak.
A Somogy vármegyei város 3983 választópolgára közül 1948 vett részt a szavazáson, a polgármester-választáson 14-en érvénytelenül voksoltak.
Az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló június 26-i döntése miatt volt szükség.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:52 OH: folytatódik a pedagógusok felkészítése az allergiás gyermekek ellátására
- 18:49 Ülni fog a pedofil békési gyermekfelügyelő
- 16:45 Meghalt Sajdik Ferenc karikaturista
- 14:43 Meteorológia: hétfő este megkezdődik a csillagászati ősz
- 13:42 Kozma Lajost választották képviselőnek Budapest VIII. kerületében
- 12:41 A független Balogh Marianna lett Kunmadaras polgármestere
- 11:38 Újra Ilia Csabát választották polgármesternek Csurgón
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06