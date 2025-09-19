Gyász
Tragédia Hódmezővásárhelyen: Márki-Zay Péter mécsesgyújtásra hív a rendőrkapitány halála miatt
A város polgármestere szerint lejárató kampány előzte meg Szabó Zsolt rendőr alezredes öngyilkosságát, és a felelősséget politikai indíttatású támadásokban látja.2025.09.19 18:59ma.hu
Mély megrendülést váltott ki Hódmezővásárhelyen, hogy pénteken öngyilkosságot követett el Szabó Zsolt rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya. A tragikus hírt Márki-Zay Péter polgármester osztotta meg közösségi oldalán, aki rendkívüli gyászjelentésében kiváló családapaként és becsületes rendőrként méltatta az elhunytat.
A polgármester szerint Szabó halálát közvetlenül megelőzte egy lejárató kampány, amelyet először egy névtelen fideszes portál indított, majd néhány nappal ezelőtt Lázár Jánoshoz köthető hírportál is támadó cikket közölt róla. Márki-Zay állítása szerint a kapitány a cikkek hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban szolgálati múltja és eredményessége alapján továbbra is bizalmukról biztosították.
A polgármester kiemelte, hogy a város saját halottjának tekinti a rendőrkapitányt, ezért intézkedett a fekete lobogó kihelyezéséről a városháza homlokzatára. Ugyanakkor nem csupán személyes és családi tragédiáról beszélt, hanem politikai felelősségről is, kemény szavakkal bírálva azokat, akik szerinte a lejárató cikkekben részt vettek. „Nem nehéz beazonosítani a gyilkosokat – Te tetted ezt, király!” – fogalmazott nyilatkozatában.
Márki-Zay Péter a haláleset kapcsán este fél kilencre mécsesgyújtásra hívta a város lakóit a rendőrkapitányság elé. Szavai szerint a közösség így fejezheti ki együttérzését Szabó Zsolt családjával és tiszteletét a rendőrségért végzett munkája iránt.
A tragédia politikai vihart kavart, mivel a polgármester közvetlenül Lázár János környezetét tette felelőssé a rendőrkapitány lejáratásáért. Az ügy így nem csupán gyász, hanem éles belpolitikai feszültség forrásává is válhat Hódmezővásárhelyen és azon túl is.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!
