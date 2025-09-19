Erőszak

Orbán is terrorista szervezetté nyilvánítaná Magyarországon az Antifát

A magyar miniszterelnök az amerikai példát követve kezdeményezi a radikális baloldali mozgalom besorolását, miután Donald Trump elnök hasonló lépést jelentett be az Egyesült Államokban. 2025.09.19 10:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken közölte, hogy kezdeményezni fogja az Antifa mozgalom terrorista szervezetté nyilvánítását Magyarországon. A döntés előzménye, hogy egy nappal korábban Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államokban terrorista szervezetként kezelik az Antifát, és szigorú vizsgálatot ígért a finanszírozói hálózat feltárására.



„Örülök az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezem, hogy Magyarországon is hasonlóképpen járjunk el. Az Antifa valójában terrorista szervezet, ezért helyesnek tartom, hogy elérkezett az idő arra, hogy hazánkban is így minősítsük” – mondta Orbán a Kossuth Rádiónak adott interjújában.



Trump korábban a Truth Social közösségi platformon írta, hogy az Antifát terrorista szervezetnek nyilvánítja, és hozzátette: nyomozást indítanak azok ellen is, akik pénzzel támogatják a mozgalmat. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a vizsgálatokat a legszigorúbb jogi normák szerint folytatják majd le.



A magyar miniszterelnök kijelentése újabb vitát nyithat az európai politikai térben, ahol a szélsőbaloldali és szélsőjobboldali mozgalmak kezelése folyamatos feszültség forrása. Az Antifa, amely eredetileg antifasiszta akciócsoportok hálózataként jött létre, az elmúlt években több országban is erőszakos utcai összecsapásokhoz köthető. Orbán bejelentése így nemcsak a magyar belpolitikai közegben, hanem nemzetközi szinten is figyelmet kaphat, különösen az EU-n belüli jogi és politikai viták tükrében.