Állatvédelem
Kesztölcön tűnt el egy jeladós visszavadított vadmacska
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri, miután elveszett a jel az állattól.2025.09.18 20:07ma.hu
A kesztölci lakosok segítségét kéri a Budakeszi Vadaspark. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budakeszi Vadaspark 2025. 08. 21-én engedett szabadon egy jeladóval ellátott, visszavadított vadmacska egyedet.
A jeladó adatai alapján az állat 2025.09.17-én Kesztölc településen belül időzött, majd elvesztették a jelet a szakemberek.
"Kérjük a tisztelt lakosokat, ha bármilyen információjuk van az állatról, hívják a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti telefonszámát: +36-30/663-4625" - írták a közösségi oldalakon.
Az állat nem jelent veszélyt az emberre, de arra kérnek mindenkit, hogy NE próbálják befogni.
