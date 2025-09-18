Állatvédelem

Kesztölcön tűnt el egy jeladós visszavadított vadmacska

A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri, miután elveszett a jel az állattól.

2025.09.18
A kesztölci lakosok segítségét kéri a Budakeszi Vadaspark. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budakeszi Vadaspark 2025. 08. 21-én engedett szabadon egy jeladóval ellátott, visszavadított vadmacska egyedet.

A jeladó adatai alapján az állat 2025.09.17-én Kesztölc településen belül időzött, majd elvesztették a jelet a szakemberek. 

"Kérjük a tisztelt lakosokat, ha bármilyen információjuk van az állatról, hívják a DINPI Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti telefonszámát: +36-30/663-4625" - írták a közösségi oldalakon.

Az állat nem jelent veszélyt az emberre, de arra kérnek mindenkit, hogy NE próbálják befogni.

