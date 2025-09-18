Belföld

Megtörtént az első Otthon Start-lakáshitel folyósítása

Szerdán megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon Start Program keretében – közölte a pénzintézet. Ez a kölcsön a szektorban az elsők között van és egy kecskeméti lakóingatlan megvásárlására vette fel az igénylő. A hitel összege 29 millió forint, 25 éves futamidő mellett a programban elérhető állami támogatás miatt 3%-os kamatozással. Így a törlesztőrészlet fixen 162 ezer forint lesz havonta. Ezzel az ügylettel gyakorlatilag élesben elindult az őszi lakáshitelboom.



„A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel 3 hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon Start Program keretében.” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője. Hozzátette, a bank gőzerővel dolgozik az igénylések feldolgozásán, hogy az ügyfeleknek minél hamarabb folyósíthassák a hitelösszegeket, ezáltal a lehető leggyorsabban megvásárolhassák a kiszemelt lakóingatlant. A K&H számára kiemelten fontos, hogy az ügyfelek kiszámítható és a várakozásaiknál is gyorsabb kiszolgálásban részesüljenek.



A pénzintézethez szeptember eleje óta benyújtott Otthon Start-lakáshiteligénylések többsége Budapesten, vármegyeszékhelyeken, illetve más vidéki nagyvárosokban található lakóingatlanok megvásárlását célozzák. Jelentős részben panel- és társasházi lakások vannak a fókuszban.



A szakember ismertette a K&H korábbi előrejelzését, amely szerint elsősorban az Otthon Start Program miatt az őszi hónapokban az egy évvel korábbihoz képest 50%-kal növekedhet a lakáshitelek volumene. A prímet az Otthon Start viheti, a többi kedvezményes konstrukcióval együtt a támogatott hitelek aránya a K&H szerint elérheti a 70%-os szintet.