Belföld
Megtörtént az első Otthon Start-lakáshitel folyósítása
Kecskemét nyitotta a lakáshitel dömpinget.2025.09.18 12:14ma.hu
Szerdán megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon Start Program keretében – közölte a pénzintézet. Ez a kölcsön a szektorban az elsők között van és egy kecskeméti lakóingatlan megvásárlására vette fel az igénylő. A hitel összege 29 millió forint, 25 éves futamidő mellett a programban elérhető állami támogatás miatt 3%-os kamatozással. Így a törlesztőrészlet fixen 162 ezer forint lesz havonta. Ezzel az ügylettel gyakorlatilag élesben elindult az őszi lakáshitelboom.
„A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel 3 hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon Start Program keretében.” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője. Hozzátette, a bank gőzerővel dolgozik az igénylések feldolgozásán, hogy az ügyfeleknek minél hamarabb folyósíthassák a hitelösszegeket, ezáltal a lehető leggyorsabban megvásárolhassák a kiszemelt lakóingatlant. A K&H számára kiemelten fontos, hogy az ügyfelek kiszámítható és a várakozásaiknál is gyorsabb kiszolgálásban részesüljenek.
A pénzintézethez szeptember eleje óta benyújtott Otthon Start-lakáshiteligénylések többsége Budapesten, vármegyeszékhelyeken, illetve más vidéki nagyvárosokban található lakóingatlanok megvásárlását célozzák. Jelentős részben panel- és társasházi lakások vannak a fókuszban.
A szakember ismertette a K&H korábbi előrejelzését, amely szerint elsősorban az Otthon Start Program miatt az őszi hónapokban az egy évvel korábbihoz képest 50%-kal növekedhet a lakáshitelek volumene. A prímet az Otthon Start viheti, a többi kedvezményes konstrukcióval együtt a támogatott hitelek aránya a K&H szerint elérheti a 70%-os szintet.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 14:10 A Kirk-merénylet miatt őrizetbe vett férfi bevallotta, hogy csak a valódi lövöldözőt fedezte
- 12:14 Megtörtént az első Otthon Start-lakáshitel folyósítása
- 10:40 Három rendőrt agyonlőttek Pennsylvaniában, kettő válságos állapotban
- 8:39 Új őspoloska-fajt azonosítottak a Bakonyban
- 6:33 Közelebb kerültek az univerzum kezdeti pillanatainak megismeréséhez a CERN-ben
- 22:30 Ketten vehették át a MOME idei Aurum Futuri díját
- 20:28 Kamcsatka régiója még mindig a gigarengés következményeitől szenved
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06