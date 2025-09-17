Közlekedés
Amerika feloldja a vízummentességi korlátozásokat a magyar állampolgárok előtt
Szeptember 30-tól az ESTA újra két évre lesz érvényes és a két év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak.2025.09.17 12:59MTI
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt, ami újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Joe Biden előző amerikai elnök és adminisztrációja ellenségként tekintett Magyarországra, és a kétoldalú kapcsolatok mélypontra kerültek, Donald Trump győzelmével azonban a helyzet gyökeresen megváltozott, azóta aranykor köszöntött be a két ország viszonyában.
"A Biden-adminisztráció rendkívüli mértékben megnehezítette a magyar emberek utazását az Egyesült Államokba, most ennek is vége. A két kormány közötti egyeztetéseket követően szeptember 30-tól minden magyar állampolgár visszakerül az amerikai vízummentességi programba".
"Ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok újra egyszerűen utazhatnak az Egyesült Államokba vízum nélkül. Szeptember 30-tól az ESTA újra két évre lesz érvényes és a két év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak" - közölte.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatás óta amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat.
"Az együttműködés már nem az ellenségeskedésről, a kioktatásról, hanem a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és az eredményes együttműködésről szól" - fogalmazott.
