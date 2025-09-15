Közlekedés

Karácsony Gergely: az utasok biztonsága semmilyen módon nincs veszélyben

Az utasok biztonsága semmilyen módon nincs veszélyben; bár főleg az autóbuszok életkora miatt sok a műszaki probléma, amelyet a BKV szakemberei jelentős erőfeszítésekkel kezelnek minden nap, az utasok biztonságát elsődlegesnek tartva.

Karácsony Gergely Facebook-oldalán azt írta: miközben hétfőn elindult Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott Mercedes-Benz Citaro K típusú autóbuszok első járműve, a főispán és egy államtitkár elindult egy BKV-garázs elé "hangulatot kelteni".



Hozzátette, hogy a Harcosok Klubjában megjött a pártfeladat: le kell járatni a budapesti közösségi közlekedést, mert az működik is, fejlődik is, erős a kontraszt az állami szolgáltatásokkal. "Így aztán a főispán egy államtitkárral súlyosbítva egy BKV-garázs elé vonul, hogy a kormányhivatal és a fővárosi Fidesz-frakció által megrendelt vizsgálataira alapozva mondjon nagyokat" - fogalmazott.



Karácsony Gergely szerint a megoldás az öreg autóbuszok újra cserélése: 436 új járművet szereztek már be Budapestnek, amelyek közül 360 busz, 50 troli, 26 CAF-villamos állt forgalomba, és a régi, magaspadlós buszokat mind kivezették a forgalomból.



Jelezte, hogy a következő két évben 300 új elektromos és dízel busz érkezik, az első 25 új dízel csuklós busz már forgalomba is állt az elmúlt hetekben.



Ősszel várható 65 úgynevezett maximidi, 10 méteres busz érkezése, így számos öreg darab kivonása lehetővé válik. 80 új csuklós dízel busz bérlése és 85 új szóló gázbusz bérlése már a "csőben van", de még további 80-100 busz bérlését készíti elő a BKV, és további 76 új buszra érvényes vásárlási szerződéssel rendelkeznek - sorolta Karácsony Gergely.



Kiemelte, hogy már 2021-ben összeállították azt a banki konstrukciót, amelynek keretében rengeteg buszt le tudtak volna cserélni, de ehhez a kormány hozzájárulása kellett volna, amit az nem adott meg.



"Nem kérünk többet, csak egy szignót. Vajon menni fog?" - tette fel a kérdést a főpolgármester.