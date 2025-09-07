Ellátás
BM: októbertől új rendszer segíti a betegeket
Könnyebb és gyorsabb időpontfoglalás szakorvosi kontrollvizsgálatra.2025.09.07 18:33MTI
Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől. A módosítás célja, hogy még egyszerűbbé, még gyorsabbá és még kényelmesebbé váljon a betegek számára az ellátáshoz való hozzáférés - közölte a Belügyminisztérium (BM).
A tárca közleményében azt írta: a szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.
Ez azt jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk. A beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.
Hozzátették, ezzel áttekinthetőbbé válik az ellátás, megszűnnek a rendelőkben vezetett "kockás füzetek", továbbá a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban.
A beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat, illetve azt is jelenti, hogy jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.
A Belügyminisztérium azt írta: a bevezetett újítások a betegek kényelmét és biztonságát szolgálják. "Az új rendszer bevezetése mindenki érdeke - gyorsabb ügyintézés, rövidebb várakozás, kiszámíthatóbb ellátás" - olvasható a közleményben.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:34 Trump csökkenti az Oroszországgal határos NATO-országok katonai támogatását
- 18:33 BM: októbertől új rendszer segíti a betegeket
- 16:31 BRFK: befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében
- 14:05 Trump azzal fenyegetőzik, hogy lelöveti a venezuelai repülőgépeket
- 12:03 Hazátlannak gúnyoltak ki egy magyar nőt Kolozsváron, mert magyarul beszélt az utcán
- 10:01 További Veszprém vármegyei településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz
- 8:58 ÉKM: aláírták a rákosrendezőhöz kapcsolódó infrastrukturális megállapodást
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06