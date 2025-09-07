Ellátás

BM: októbertől új rendszer segíti a betegeket

Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől. A módosítás célja, hogy még egyszerűbbé, még gyorsabbá és még kényelmesebbé váljon a betegek számára az ellátáshoz való hozzáférés - közölte a Belügyminisztérium (BM).



A tárca közleményében azt írta: a szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-jétől a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is.



Ez azt jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk. A beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.



Hozzátették, ezzel áttekinthetőbbé válik az ellátás, megszűnnek a rendelőkben vezetett "kockás füzetek", továbbá a kontrollvizsgálatok is elérhetőek lesznek az időpontfoglalóban.



A beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat, illetve azt is jelenti, hogy jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok.



A Belügyminisztérium azt írta: a bevezetett újítások a betegek kényelmét és biztonságát szolgálják. "Az új rendszer bevezetése mindenki érdeke - gyorsabb ügyintézés, rövidebb várakozás, kiszámíthatóbb ellátás" - olvasható a közleményben.