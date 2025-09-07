Baleset
BRFK: befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében
Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, a fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre.2025.09.07 16:31MTI
Mint ismeretes, leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, egy nő életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be.
A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó - kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége - közölték, hozzátéve: a bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.
A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre - zárul a rendőrségi közlemény.
