BRFK: befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében

Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, a fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre. 2025.09.07 16:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ismeretes, leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, egy nő életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be.



A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó - kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége - közölték, hozzátéve: a bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.



A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre - zárul a rendőrségi közlemény.