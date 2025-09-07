Mini-Dubaj

ÉKM: aláírták a rákosrendezőhöz kapcsolódó infrastrukturális megállapodást

2025.09.07 08:58 MTI

A magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást, amelyet egyetértő záradékkal látott el Budapest Főváros Önkormányzata is - közölte a minisztérium.



Az aláírt megállapodás megerősíti, hogy "Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna".



A megállapodás - a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottsága által ellenszavazat nélkül jóváhagyott műszaki tartalomból kiindulva - tartalmazza "a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is".



Mint írták, "az állami és a fővárosi oldal havonta fog szakmai egyeztetéseket folytatni az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról".