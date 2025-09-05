Gyász

Elhunyt Dr. Kásler Miklós professzor

75 éves korában elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet korábbi főigazgatója, aki évtizedeken át a daganatos betegek gyógyításának és az intézmény fejlesztésének szentelte életét. 2025.09.05 18:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kásler Miklós orvosként és intézményvezetőként meghatározó szerepet játszott a magyar egészségügyben. Pályafutása során nemcsak a gyógyításban, hanem a szervezeti és szakmai fejlesztésekben is maradandót alkotott. Vezetése alatt az Országos Onkológiai Intézet a közép-európai régió egyik legmodernebb és legelismertebb onkológiai központjává vált, ahol nemzedékek tanulhattak a magas szakmai színvonal mellett elhivatottságáról és következetességéről.



Életútját a hivatástudat és az orvosi eskü iránti mély elkötelezettség határozta meg. Mindvégig azon dolgozott, hogy a daganatos betegek a lehető legkorszerűbb kezelésekhez és emberi méltóságukat tiszteletben tartó ellátáshoz juthassanak.



Távozása nagy veszteség a hazai orvostársadalom és mindazok számára, akik ismerték és együtt dolgoztak vele. Emlékét szakmai öröksége, intézményének fejlődése és tanítványai munkája őrzi tovább.



