Elhunyt Dr. Kásler Miklós professzor

75 éves korában elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet korábbi főigazgatója, aki évtizedeken át a daganatos betegek gyógyításának és az intézmény fejlesztésének szentelte életét.

Kásler Miklós orvosként és intézményvezetőként meghatározó szerepet játszott a magyar egészségügyben. Pályafutása során nemcsak a gyógyításban, hanem a szervezeti és szakmai fejlesztésekben is maradandót alkotott. Vezetése alatt az Országos Onkológiai Intézet a közép-európai régió egyik legmodernebb és legelismertebb onkológiai központjává vált, ahol nemzedékek tanulhattak a magas szakmai színvonal mellett elhivatottságáról és következetességéről.

Életútját a hivatástudat és az orvosi eskü iránti mély elkötelezettség határozta meg. Mindvégig azon dolgozott, hogy a daganatos betegek a lehető legkorszerűbb kezelésekhez és emberi méltóságukat tiszteletben tartó ellátáshoz juthassanak.

Távozása nagy veszteség a hazai orvostársadalom és mindazok számára, akik ismerték és együtt dolgoztak vele. Emlékét szakmai öröksége, intézményének fejlődése és tanítványai munkája őrzi tovább.


