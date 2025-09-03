EU
Európai Bizottság: nincs szükség a nemzeti régiók uniós szintű jogszabályi elismerésére
A javaslatok kívül esnek az EU hatáskörén, mivel sértenék az érintett tagállamok meglévő alkotmányos berendezkedését.2025.09.03 20:22MTI
Nem javasol új európai uniós jogszabályt az Európai Bizottság a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezés alapján; a bizottság szerdán közzétett válasza szerint a jelenlegi szilárd védintézkedések elősegítik a kisebbségek befogadását és az egyenlő bánásmód biztosítását, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartását.
Ez a tizenegyedik polgári kezdeményezés, amelyre az uniós végrehajtó testület hivatalos választ adott.
A kezdeményezők szerint az EU kohéziós politikájának különös figyelmet kellene fordítania azokra a régiókra, amelyek nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellemzői eltérnek a környező régiók jellemzőitől.
Az ilyen régiók esetében, beleértve a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzeteket is, a gazdasági elmaradás megelőzése, a fejlődés fenntartása és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeinek megőrzése olyan módon kellene, hogy történjen, amely biztosítja sajátosságaik változatlanságát. Ehhez e régióknak uniós politikák létrehozása révén is egyenlő esélyeket kell kapniuk a különböző uniós forrásokhoz való hozzáférésre, valamint biztosítani kell jellegzetességeik megőrzését és megfelelő gazdasági fejlődésüket annak érdekében, hogy fenntartható legyen az Európai Unió fejlődése és kulturális sokszínűsége - írták a beadvány készítői.
A szerdai közlemény szerint az Európai Bizottság gondosan elemezte a javaslatot, és arra a következtetésre jutott, hogy egyes javaslatok kívül esnek az EU hatáskörén, mivel sértenék az érintett tagállamok meglévő alkotmányos berendezkedését, mások viszont már a jelenlegi kohéziós politika hatálya alá tartoznak, köszönhetően az abban szereplő szilárd védintézkedéseknek, amelyek elősegítik a kisebbségek befogadását és a velük szembeni egyenlő bánásmódot, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartását.
Következésképpen a kezdeményezésre válaszul az Európai Bizottság nem javasolnak új jogszabályt - közölték. A brüsszeli testület azonban továbbra is biztosítja az uniós finanszírozáshoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést, valamint nyomon követi és támogatja a tagállamok intézkedéseit az egyenlő bánásmód garantálása érdekében a kohéziós politika végrehajtása során - tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 6:19 Brutálisan meggyilkolták a híres TikTok-influencert és családját
- 22:34 Vincze Loránt: elkeserítő és felháborító, hogy az EB ismét az őshonos nemzeti kisebbségek ellenében döntött
- 20:22 Európai Bizottság: nincs szükség a nemzeti régiók uniós szintű jogszabályi elismerésére
- 19:16 Tömegbaleset a lisszaboni Glória siklón - rengeteg az áldozat
- 18:20 A Vatikán birtokán mintagazdaság nyílik, ahol pápai olajat és bort termelnek
- 16:19 Heves esőzések nyomán a szlovén és a horvát tengerpart több városát is víz öntötte el
- 14:18 Magyarul beszélő férfira támadtak egy üzletben az erdélyi Szászfenesen
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06