EU

Európai Bizottság: nincs szükség a nemzeti régiók uniós szintű jogszabályi elismerésére

Nem javasol új európai uniós jogszabályt az Európai Bizottság a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezés alapján; a bizottság szerdán közzétett válasza szerint a jelenlegi szilárd védintézkedések elősegítik a kisebbségek befogadását és az egyenlő bánásmód biztosítását, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartását.



Ez a tizenegyedik polgári kezdeményezés, amelyre az uniós végrehajtó testület hivatalos választ adott.



A kezdeményezők szerint az EU kohéziós politikájának különös figyelmet kellene fordítania azokra a régiókra, amelyek nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellemzői eltérnek a környező régiók jellemzőitől.



Az ilyen régiók esetében, beleértve a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzeteket is, a gazdasági elmaradás megelőzése, a fejlődés fenntartása és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeinek megőrzése olyan módon kellene, hogy történjen, amely biztosítja sajátosságaik változatlanságát. Ehhez e régióknak uniós politikák létrehozása révén is egyenlő esélyeket kell kapniuk a különböző uniós forrásokhoz való hozzáférésre, valamint biztosítani kell jellegzetességeik megőrzését és megfelelő gazdasági fejlődésüket annak érdekében, hogy fenntartható legyen az Európai Unió fejlődése és kulturális sokszínűsége - írták a beadvány készítői.



A szerdai közlemény szerint az Európai Bizottság gondosan elemezte a javaslatot, és arra a következtetésre jutott, hogy egyes javaslatok kívül esnek az EU hatáskörén, mivel sértenék az érintett tagállamok meglévő alkotmányos berendezkedését, mások viszont már a jelenlegi kohéziós politika hatálya alá tartoznak, köszönhetően az abban szereplő szilárd védintézkedéseknek, amelyek elősegítik a kisebbségek befogadását és a velük szembeni egyenlő bánásmódot, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartását.



Következésképpen a kezdeményezésre válaszul az Európai Bizottság nem javasolnak új jogszabályt - közölték. A brüsszeli testület azonban továbbra is biztosítja az uniós finanszírozáshoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést, valamint nyomon követi és támogatja a tagállamok intézkedéseit az egyenlő bánásmód garantálása érdekében a kohéziós politika végrehajtása során - tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.