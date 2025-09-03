Háború

Kim Dzsongun: Észak-Korea mindenben segíti Oroszországot, ha szükség lesz rá

Pekingben tartott különmegbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője, ahol a két ország közötti kapcsolatok elmélyítéséről és jövőbeli együttműködéséről tárgyaltak. A találkozóra a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett kínai ünnepségeket követően került sor, amelyen mindketten részt vettek.



A megbeszélés során Putyin kiemelte, hogy Oroszország és Észak-Korea kapcsolatai az utóbbi időben különleges, bizalmi és baráti szintre léptek, amit már-már szövetségesi jellegűként jellemzett. Az orosz elnök örömét fejezte ki, hogy lehetőség nyílt a személyes találkozóra Kim Dzsongunnal, és dicsérte a kínai rendezvények színvonalát is, amelyeket „kiemelkedően jónak” nevezett. Putyin egyúttal megköszönte az észak-koreai katonák részvételét is a Kurszk régió felszabadításában, hangsúlyozva, hogy "bátran és hősiesen harcoltak".



A találkozó egyik legfontosabb üzenete Kim Dzsonguntól érkezett, aki kijelentette: ha Oroszországnak bármilyen segítségre lenne szüksége, Észak-Korea „biztosan segíteni fog”. Mint mondta, ez testvéri kötelességük. A nyilatkozat újabb jele annak, hogy Moszkva és Phenjan politikai és stratégiai közeledése folytatódik, ami komoly figyelmet kelt nemcsak a térségben, hanem globálisan is.



A két vezető találkozója azt is jelezheti, hogy az Ukrajna elleni háborúval kapcsolatos nemzetközi elszigetelődés közepette Oroszország egyre inkább a hasonlóan szankcionált észak-koreai rezsim felé fordulhat támogatásért. Phenjan részéről pedig úgy tűnik, készen állnak erre a szerepre – akár a politikai, akár a katonai együttműködés terén.