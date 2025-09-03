Háború

Kim Dzsongun: Észak-Korea mindenben segíti Oroszországot, ha szükség lesz rá

Putyin és Kim külön találkozón egyeztetett Pekingben - a két ország kapcsolatai új szintre léptek.

2025.09.03 06:41ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Pekingben tartott különmegbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője, ahol a két ország közötti kapcsolatok elmélyítéséről és jövőbeli együttműködéséről tárgyaltak. A találkozóra a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett kínai ünnepségeket követően került sor, amelyen mindketten részt vettek.

A megbeszélés során Putyin kiemelte, hogy Oroszország és Észak-Korea kapcsolatai az utóbbi időben különleges, bizalmi és baráti szintre léptek, amit már-már szövetségesi jellegűként jellemzett. Az orosz elnök örömét fejezte ki, hogy lehetőség nyílt a személyes találkozóra Kim Dzsongunnal, és dicsérte a kínai rendezvények színvonalát is, amelyeket „kiemelkedően jónak” nevezett. Putyin egyúttal megköszönte az észak-koreai katonák részvételét is a Kurszk régió felszabadításában, hangsúlyozva, hogy "bátran és hősiesen harcoltak".

A találkozó egyik legfontosabb üzenete Kim Dzsonguntól érkezett, aki kijelentette: ha Oroszországnak bármilyen segítségre lenne szüksége, Észak-Korea „biztosan segíteni fog”. Mint mondta, ez testvéri kötelességük. A nyilatkozat újabb jele annak, hogy Moszkva és Phenjan politikai és stratégiai közeledése folytatódik, ami komoly figyelmet kelt nemcsak a térségben, hanem globálisan is.

A két vezető találkozója azt is jelezheti, hogy az Ukrajna elleni háborúval kapcsolatos nemzetközi elszigetelődés közepette Oroszország egyre inkább a hasonlóan szankcionált észak-koreai rezsim felé fordulhat támogatásért. Phenjan részéről pedig úgy tűnik, készen állnak erre a szerepre – akár a politikai, akár a katonai együttműködés terén.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.