Közlekedés
ÉKM: fontos szakaszához érkezett a déli körvasút építése
A Ferencváros és Kelenföld állomások közötti vasúti kapacitásbővítés keretében két új vasúti megállóhely is létesül a Közvágóhíd és Nádorkert térségében.2025.08.31 06:12MTI
Fontos szakaszához érkezett a Budapest-Kelenföld-Ferencváros vasútvonalszakasz bővítésének részeként folyó déli körvasút építése, megkezdődött ugyanis a Gubacsi út feletti híd acél elemeinek munkaterületre szállítása - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).
Tájékoztatásuk szerint az elmúlt 100 év legjelentősebb, uniós és hazai forrásból megvalósuló budapesti vasútfejlesztése során már a negyedik új hidat telepítik a szakemberek.
A Gubacsi úti közúti-vasúti külön szintű keresztezést alkotó három acélhídból a jelenlegi munkálatok kettőt érintenek. Az egyik acélhíd összesen tíz darabból, a másik pedig négy darabból áll majd - írták a közleményben.
A tárca arról is tájékoztatást adott, hogy az útpályán egy 230 tonna teherbírású autódaru emelte le a munkaterületre már kiszállított acélhídelemeket a trélerekről, majd helyezte fel azokat a szerelőtérre. A további elemek kiszállítása folyamatos - tették hozzá.
A harmadik hídszerkezet összehegesztése mintegy egy hónap alatt elkészülhet, ezt követően a tartozékok felszerelése és a korrózióvédelem kialakítása következik. Az első híd összeszerelése azonban jóval több időt vesz igénybe, ennek ellenére a tervek szerint mindkét acélhíd betolása 2025 őszén várható - írták.
Hozzáfűzték: a Ferencváros és Kelenföld állomások közötti vasúti kapacitásbővítés keretében két új vasúti megállóhely is létesül a Közvágóhíd és Nádorkert térségében.
Hét helyszínen épülnek vasúti műtárgyak, kettő helyett három, illetve négy vágányt építenek, ami jelentősen megnöveli a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét, miközben csökken a zajkibocsátás, ami a környéken élők nyugalmát is szolgálja.
Kiemelték, hogy a déli körvasút fejlesztése Budapest elmúlt 100 évének legnagyobb vasútfejlesztési beruházása, egy komplex, 21. századi városfejlesztés, amelynek keretében jelentős zöldfolyosó jön létre a Dunától a budai hegyekig. Az új zöldfelületek javítják a levegő minőségét és enyhítenek a belvárosi környezet hőterhelésén is, azaz élhetőbbé teszik a környezetet.
A beruházás eredményeként a vasút gyors, kényelmes és fenntartható alternatívává válik a dél-budapesti agglomeráció és a város közötti közlekedésben, így jelentősen csökkenhet a gépjárműforgalom is - olvasható a szaktárca közleményében.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:12 Merénylet készült Ferenc pápa ellen?
- 14:10 Megszűnik Kamala Harris titkosszolgálati védelme Donald Trump döntésére
- 12:09 Törvénytelen a Donald Trump elnök által bevezetett vámok többsége
- 10:07 Geotermikus energia után kutat a Mol a Dunai Finomító területén
- 8:05 EM: szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
- 6:12 ÉKM: fontos szakaszához érkezett a déli körvasút építése
- 20:26 A meggyilkolt ukrán képviselő közvetlenül rendelte el a donbászi civilek bombázását?
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06