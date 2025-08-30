Közlekedés

BKK: megújul a jegy- és bérletkiadó automaták hálózata

Az üzemeltető folyamatosan dolgozik a hibák elhárításán, ennek ellenére sokszor előfordul, hogy egy-egy javítás után rövid időn belül újra meghibásodik ugyanaz a gép.

2025.08.30 06:02MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata: a társaság lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárást, a Fővárosi Közgyűlés pedig biztosította a munkához szükséges forrást, így a folyamat még az idén megkezdődhet.

Az elmúlt időszakban érezhetően növekedtek a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai problémák, ami egyértelműen jelzi: elengedhetetlen a több mint tíz éve működő géppark felújítása.

A BKK közleménye szerint a hibák többsége a nyomtatóegységeknél jelentkezik, amelyek különösen érzékenyek az időjárásra. Csapadékos, párás időben vagy nagy hőingadozáskor a papír könnyebben elakad, emiatt az automaták átmenetileg nem üzemelnek. Az üzemeltető folyamatosan dolgozik a hibák elhárításán, ennek ellenére sokszor előfordul, hogy egy-egy javítás után rövid időn belül újra meghibásodik ugyanaz a gép.

"A folyamatos technikai problémákat az elöregedett géppark és az elhasználódott hardvereszközök okozzák. Hosszú távon csak az automaták teljes körű korszerűsítése hozhat érdemi megoldást, hiszen a készülékekben nemcsak a nyomtatók, hanem a bankjegy- és érmekezelők, valamint a bankkártyás terminálok cseréje is szükséges" - írták.

A 2025-ben induló projekt során a meglévő automaták felújítása mellett vadonatúj, modern készülékek is érkeznek a legforgalmasabb helyszínekre. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már most is kipróbálhatók azok az újgenerációs, nagy kijelzős automaták, amelyekből 35 darab váltja fel a régi gépeket. A teljes hálózat felújítása 2026-ban fejeződik be.

Kitértek arra, hogy a BKK termékei a jegy- és bérletautomaták mellett megvásárolhatók a BudapestGO rendszeren és a BKK ügyfélközpontjaiban is.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.