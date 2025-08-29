Otthonteremtés

Koncz Zsófia: az Otthon Start a futamidő végéig fix 3%-os kamatozású

A csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró kölcsönnel együtt is igénybe lehet venni a kamattámogatott hitelt.

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő kormányrendelet - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.



Koncz Zsófia a csatorna reggeli műsorában ennek kapcsán közölte, hogy a szabályozás értelmében a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású, szeptembertől elérhető Otthon Start program a többi, a családokat érintő otthonteremtési támogatással is kombinálhatóvá válik. Ennek megfelelően a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró kölcsönnel együtt is igénybe lehet venni a kamattámogatott hitelt.



Felidézte, hogy mintegy tíz évvel ezelőtt bevezették a csokot, azt később bővítették, majd 2019-ben jött a - jelentős részben otthonteremtésre használt - babaváró hitel, a falusi csok és ezután a közel négyszázezer család által igénybe vett otthonfelújítási támogatás, majd a csok plusz és a vidéki otthonfelújítási program is elindult.



Az utóbbi években több mint félmillió család tudott otthont szerezni vagy tudta otthonát bővíteni, felújítani a kormányzat intézkedéseinek köszönhetően, most pedig elsősorban az első otthonukat megszerezni készülő fiataloknak szeretnének kedvezni - jelentette ki.



Mint mondta, a rendszerváltás óta eltelt 35 év alatt nem volt ilyen kamattámogatott konstrukció, továbbá nem változott a magyar családok, fiatalok habitusa sem. A nyugat-európaiakkal szemben a magyar emberek még mindig ragaszkodnak a saját otthonhoz - fűzte hozzá.



Mindezt felismerve a kormány - például az ellenzéki Tisza Párt bérlakásprogramjával szemben - az otthonteremtésben kívánja segíteni a fiatalokat, akik a támogatott hitellel akár az albérleti díjaknál is alacsonyabb törlesztőrészlet megfizetése mellett válhatnak ingatlantulajdonossá - emelte ki.



A műsorban elhangzott: a megjelent jogszabály lehetővé teszi, hogy a párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lettek jogosultak.



Koncz Zsófia ennek kapcsán kiemelte, hogy a végleges kormányrendelet összhangba hozza a családtámogatási, otthonteremtési programokat az új lakáshitel programmal.



Mindez azért fontos az államtitkár szerint, mert például egy egyedülálló fiatal, házaspár így a támogatott hitel felvétele után évekkel - a gyermekvállaláskor - igénybe tudja venni a többi programot, így a csok pluszt is.

Koncz Zsófia közölte: óriási az érdeklődés a fiatalok lakásszerzése és a lakáspiac szempontjából is korszakváltónak számító új lehetőség iránt, ezért egy komplett irodát hoztak létre az igénylőket segítendő, továbbá a https://kormany.hu/startolj-ra címen minden információt összegyűjtöttek az igénylők számára.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy a Tisza Párt egy kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be és a családtámogatáshoz köthető adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálná.



Utóbbival kapcsolatban Koncz Zsófia kijelentette: ez tragédia lenne a magyar családok számára, és nagyon rossz irány lenne a Tisza által tervezett háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése is.

Emlékeztetett arra, 2002-ben egyszer már egy baloldali kormány részben megszüntette a családi adókedvezményt és a devizahitelek felé tolta a lakosságot, ami komoly károkat okozott a családoknak. Ezzel szemben a jelenlegi kormány által biztosított kedvezmények és támogatások - így az anyák szja-mentessége és megemelt családi adókedvezmény is - kiszámítható módon segítik a családokat - fűzte hozzá.